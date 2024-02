A « choisir cette année », Carlos Alcaraz dit préférer gagner l’or olympique à Paris plutôt que soulever la coupe des Mousquetaires à Roland-Garros.

Interrogé lundi avant l’ouverture de sa saison sur terre battue au tournoi ATP d’Argentine, l’Espagnol de 20 ans, numéro deux mondial, affirme: « Si je dois choisir, cette année je préfère gagner l’or olympique plutôt que Roland-Garros ».

Vainqueur à l’US Open (2022) et Wimbledon (2023), Alcaraz va défendre sa couronne à Buenos Aires. « Ça a été un tournoi incroyable pour moi et je voulais revenir cette année », dit-il estimant se sentir « bien physiquement ».

« Mon niveau actuel est très bon (…) Je viens de jouer du bon tennis en Australie et les jours d’entraînement que j’ai eus sur terre battue ont été très bons », a-t-il dit.

Alcaraz fera ses débuts au deuxième tour, contre le vainqueur du duel entre le Péruvien Juan Pablo Varillas (85e) et l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (134e).

Le retour 🫡 Après l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz 🇪🇸 est bien arrivé à Buenos Aires pour défendre son titre. 👋🇦🇷pic.twitter.com/hudhlpq8FV — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 11, 2024

Carlos sera la grande attraction de Buenos Aires quelques jours seulement après l’annonce du tournoi d’exhibition « 6 Kings Slam » qui se tiendra en octobre prochain à Riyad (Arabie Saoudite), où Alcaraz lui-même, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev , Jannik Sinner et Holger Rune se battront pour une autre bourse d’un million de dollars.

Le journal britannique The Telegraph, s’appuyant sur une source de l’événement, a indiqué que les frais de participation ne descendraient pas en dessous d’un million et demi de dollars pour chacun des joueurs de tennis, soit environ 1,4 million d’euros, et que le champion empocherait 6 millions de dollars. , environ 5,5 millions d’euros, un prix qui fait plus que doubler le talon réservé à un champion du Grand Chelem.

Il y a quelques semaines, il a également été annoncé que Rafa Nadal serait le nouvel ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis, un mouvement qui a également suscité des critiques à l’encontre du joueur de tennis des Baléares car, année après année, « Amnesty International désigne l’Arabie Saoudite comme un pays dans lequel la violation des droits de l’homme fait partie de leur vie quotidienne », croit savoir Mundo Deportivo.

Dans ce contexte compliqué, Alcaraz n’a pas hésité à répondre aux questions qui lui ont été posées sur l’Arabie lors de sa conférence de presse à Buenos Aires.

Lire aussi: Après un duel épique contre Alcaraz, Djokovic s’adjuge le Masters 1000 de Cincinnati

« C’est une bonne chose pour le tennis que davantage de sites s’ouvrent. L’Arabie est un pays qui évolue très rapidement dans tous les sens, en tant que pays et dans le monde du sport, où il y a de nombreux événements là-bas, du football, de la boxe, du tennis. Non, je Je sais jusqu’où nous irons, surtout dans le tennis, mais je pense que c’est bon pour le sport en général et je suis sûr qu’année après année, il évoluera beaucoup », a déclaré Alcaraz, qui a également évoqué le rôle de Nadal en tant que nouvel ambassadeur. de la Fédération Saoudienne de Tennis.

« J’ai entendu des gens dire qu’ils l’avaient critiqué et tout ça, mais finalement Rafa a décidé de signer comme ambassadeur du tennis et, personnellement, je ne pense pas que ce soit mauvais. Il a signé comme ambassadeur du tennis, si Je comprends bien, l’Arabie est un pays qui se développe, qui s’ouvre au monde du sport et quelle meilleure façon pour Rafa d’y entrer et d’étendre le monde du tennis à des endroits où il n’a peut-être jamais été joué auparavant. nous jouons et essayons d’attirer plus de gens pour qu’ils puissent voir plus de tennis et il n’y a pas de meilleure personne que Rafa pour le développer », a déclaré le tennisman murcien.