La chaîne de télévision néerlandaise publique, NPO 3, a réalisé une série documentaire en quatre épisodes sur l’exploit des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022.

La mini-série retrace le parcours des joueurs marocains, en allant à la rencontre de Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat et Zakaria Aboukhlal, tous ayant grandi aux Pays-Bas mais ont finalement décidé de porter le maillot de la sélection nationale.

PREVIEW | Super Lions 🇲🇦🦁

Ziyech, Amrabat, Aboukhlal and Mazraoui to feature in the miniserie with notable Moroccan celebrities from The Netherlands

The first episode can be seen from Monday 26 June on NPO3 at 21h20 pic.twitter.com/OclaVgiiUP

— 𝗠𝗩𝗡_𝗘𝗡 | 🇲🇦 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@MVN_EN) June 21, 2023