L’embrigadement des enfants par les milices du Polisario continue, et ce, au grand jour et en violation évidente et absolue de l’ensemble des conventions internationales des droits de l’enfant.

Une nouvelle preuve matérielle vient s’ajouter à la longue liste des évidences qui confirment, une fois encore sans l’ombre d’un doute, l’enrôlement forcé par les séparatistes du Polisario des enfants séquestrés dans les camps de Tindouf.

Ali Kettani, chercheur en géopolitique et commentateur politique, est à l’origine d’une vidéo circulant sur X (anciennement Twitter) où apparaît un enfant-soldat vêtu d’un treillis et d’un brodequin militaire. L’adolescent en question a été filmé à son insu au cours des célébrations de l’anniversaire de la pseudo « RASD ».

Cette vidéo date d’hier, à Tindouf en #Algérie, lors des célébrations de l’anniversaire de la pseudo RASD… On y voit clairement des miliciens dont un adolescent en tenue militaire, entourés d’enfants… Hier même à Addis-Abeba, lors de la session du Conseil de paix et de… pic.twitter.com/Q3Fi5zadPm — Ali KETTANI  (@Alikettanii) February 28, 2024

Au cours d’une rencontre organisée début février à Séville, les ONG espagnoles «La liberté est un droit» et «Pedro Ignacio Altamirano» avaient souligné que «l’enrôlement d’enfants innocents dans les camps de Tindouf par la milice armée du Polisario, face à l’incompréhensible inaction internationale, doit être dénoncé et faire l’objet d’enquêtes».

En octobre 2022, la tragédie des enfants transformés en soldats par les milices séparatistes du Polisario avec la bénédiction et le soutien du pays hôte, l’Algérie, dans les camps de Tindouf a été vigoureusement dénoncée devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

La présidente de l’Internationale des femmes démocrates chrétiennes, Anna María Stame s’était à cette époque insurgée contre les méthodes utilisées par le mouvement séparatiste dans le Sud-Ouest de l’Algérie pour recruter des enfants et les soumettre à des entraînements « que même les adultes ne peuvent supporter », rapportait la MAP dans une dépêche.

« Après une simple recherche sur Internet, j’ai personnellement découvert l’horreur subie par ces enfants qui peinent à manier des armes plus grosses et plus lourdes que leur taille, face à des instructeurs impitoyables qui trouvent du plaisir à les faire souffrir, comme s’ils étaient de vrais soldats adultes », s’était-elle indignée