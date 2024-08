Le secrétaire général de l’ONU est « vivement préoccupé » par la dégradation de la situation au Sahara marocain, selon un rapport publié lundi qui appelle à éviter « toute nouvelle escalade ».

Dans un rapport demandé par l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres, dit rester « vivement préoccupé » par l’évolution de la situation au Sahara marocain. « Celle-ci a continué de se dégrader et il faut d’urgence inverser la tendance, notamment pour éviter toute nouvelle escalade« , écrit-il.

« La poursuite des hostilités et l’absence de cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario marquent un net recul dans la recherche d’une solution politique à ce différend de longue date« , ajoute-t-il, dénonçant « les frappes aériennes et les tirs de part et d’autre du mur de sable« .

Ce contexte difficile rend la négociation d’une solution politique à la question du Sahara marocain « plus urgente que jamais, près de 50 ans après le début du conflit« , selon Guterres, qui appelle toutes les parties à aborder le processus politique « l’esprit ouvert » et sans « conditions préalables« .

Ce rapport, qui porte sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, a été préparé avant que la France n’annonce fin juillet dernier le renforcement de son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara marocain comme « seule base » pour résoudre le conflit, annonce qui a provoqué la colère d’Alger.

En l’absence d’un règlement définitif, l’ONU considère ce territoire, aux riches eaux poissonneuses et aux importantes réserves en phosphates, comme un « territoire non autonome« .

Dans sa dernière résolution adoptée en octobre 2023, le Conseil de sécurité de l’ONU appelait à nouveau les parties à reprendre les négociations avec l’objectif de parvenir à « une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple » du Sahara marocain.