Les efforts se poursuivent depuis lundi pour circonscrire complètement un feu de forêt déclaré au nord du Maroc, et plus précisément aux environs de Aïn Lahcen, un village situé près de Tétouan.

Selon plusieurs médias locaux, aucune perte humaine n’est à déplorer à cause de ces incendies ravageurs qui ont détruits plusieurs hectares de forêt.

Aussitôt alertées, les autorités locales ont déployé quatre bombardiers d’eau amphibie, dont deux « Canadairs » appartenant aux Forces Royales Air (FRA) et deux « Turbo Thrush » de la Gendarmerie royale.

A en croire la presse tétouanaise qui cite un responsable local, le feu de forêt a été « presque » totalement éteint, déplorant la perte d’environ 20 hectares de végétation à cause de l’incendie.

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) prévoit un risque «moyen» à «extrême» d’incendies de forêts dans plusieurs provinces du Royaume durant les journées de mardi et mercredi.

Après analyse des données relatives notamment aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres Topo climatiques, l’ANEF a repéré un risque extrême (niveau rouge) dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Taza, Sefrou, Ifrane, Khenifra, Oujda-Angad et Taroudant.

L’Agence a également signalé dans son bulletin journalier un risque élevé (niveau orange) dans les provinces de Fahs-Anjra, Tetouan, Larache, Taounat, Al Hoceima, Beni Mellal, Azilal, Tiznit, Al Haouz Et Agadir-Ida Ou Tanane.

En outre elle a relevé un risque moyen (niveau jaune) dans les provinces de Ouezzane, Berkane et Essaouira.

L’ANEF invite ainsi les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts. Elle les incite aussi à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêts au Maroc, l’ANEF produit, d’une manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.