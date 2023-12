Le roi Mohammed VI et Nicolas Sarkozy ©AFP

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a réitéré son soutien à la marocanité Sahara à la chaîne de télévision espagnole antena3, où il était invité pour parler de son nouveau livre « Le Temps des combats ».

Interrogé par l’animatrice de l’émission « Espejo Público » sur le Sahara marocain et le soutien de l’Espagne au royaume sur cette question, l’ex chef d’Etat français a salué la décision du gouvernement espagnol d’appuyer le Maroc.

« Écoutez, vous ne trouvez pas qu’il y a assez de problèmes dans le sud Sahara? Faut-il une république sahraouie? Je suis pour la marocanité du Sahara occidental et je pense que les autorités espagnoles ont bien fait de reconnaître cela« , a-t-il sans ambages souligné.

🇲🇦🇫🇷| Interpellé par une journaliste espagnole pro-Polisario, @susannagriso, Nicolas Sarkozy réplique en réaffirmant sans ambiguité son soutien à la marocanité du Sahara. « Est ce que vous croyez qu’il n’y a pas assez de problèmes au sud du Sahara ? Il faut aussi une « république… pic.twitter.com/bBb63pX5Mb — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) December 12, 2023

L’ancien locataire de l’Elysée (2007-2012) a également appelé à « faire confiance » au roi Mohammed VI sur ce dossier.

« Quand on voit comment le roi Mohammed VI a géré le Maroc, a tenu les islamistes les plus extrémistes, les a contenus, on doit lui faire confiance. Le Sahara occidental est marocain« , a-t-il martelé.

Dans son dernier opus, sorti le 22 août dernier, et déjà l’ex-président français consacre un long chapitre au Maroc, qu’il qualifie de « pays frère ». Il y soutient que « la France devrait maintenant prendre clairement position en faveur de la marocanité du Sahara occidental« .

« Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d’éviter une république sahraouie dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Savoir choisir ses amis, ne pas craindre d’encourir le courroux de ceux qui le sont moins, s’inscrire dans une perspective longue, s’appuyer sur l’histoire commune : telles devraient être les boussoles du président de la République. S’il est un domaine de la diplomatie française qui mériterait d’être revisité et amodié, c’est celui de notre engagement auprès de nos frères marocains », recommande-t-il.