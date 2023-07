Interviewé lundi par la chaîne de télévision algérienne El Watania, le ministre palestinien de la jeunesse et des sports, Jibril Rajoub, a ouvertement épousé les élucubrations algériennes sur le Sahara, déclarant sans coup férir que le référendum demeure « le bon choix ».

« La position algérienne de recourir au référendum, le dialogue avec les autres parties et le bannissement des ennemis israéliens est le bon choix et la bonne direction », a-t-il affirmé.

Se montrant très hostile aux Israéliens, Rajoub, qui est également l’actuel secrétaire du Comité central du mouvement Fatah, a renchéri en étayant qu’en Afrique du Nord, « vous avez malheureusement une sorte de recours aux Israéliens et aux Américains pour que le Sahara devienne marocain ou algérien », en référence à la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Pour celui qui était également chef du service palestinien de sécurité préventive, et naturalisé israélien par dessus le marché d’après plusieurs médias palestiniens, « l’utilisation d’Israël pour que ce dernier soit une source de force pour l’un et de faiblesse pour l’autre est injuste et ne doit pas se produire« .

Et de poursuivre qu’une « symphonie composée par les Américains et les Israéliens voudrait l’inclusion d’Israël dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour passer par-dessus la question palestinienne« .

Le responsable palestinien est accusé par un bon nombre de médias arabes d’être chargé par l’actuel chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de s’attaquer à certains pays arabes, notamment l’Egypte et les Emirats Arabes Unis, qui entretiennent de nos jours des relations normalisées avec l’Etat hébreu.

Il sied de rappeler que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait officiellement écarté toute possibilité de retour à l’option du référendum d’autodétermination.

Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara de 2021, Guterres affirme que la solution politique, sous les auspices des Nations Unies et dans le cadre exclusif des résolutions du Conseil, demeure la seule voie au règlement de ce différend régional.