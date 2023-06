Les pays du Golfe ont, tous, réitéré, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU, leur soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale.

Les Emirats arabes Unis ont réitéré, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU, leur “soutien total” à la souveraineté et aux droits légitimes du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

“L’Etat des Emirats arabes Unis renouvelle son soutien total au Royaume du Maroc frère dans les mesures qu’il entreprend pour défendre ses droits légitimes et ses causes justes, y compris sa souveraineté sur l’ensemble de la région du Sahara marocain”, a affirmé le représentant émirati, Majid Khamis Al Ali, lors de la réunion annuelle du C24 tenue à New York.

Il a, de même, relevé que l’ouverture par son pays d’un Consulat général au Sahara marocain, à l’instar des autres pays, traduit la conviction inébranlable des Emirats arabes Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, insistant que l’intégrité territoriale du Royaume ne doit faire l’objet d’aucune atteinte.

Dans ce sens, le diplomate s’est félicité de l’ouverture par 28 pays de leurs consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Lire aussi. Un influent think tank israélien presse Tel-Aviv à reconnaître la marocanité du Sahara

Le Qatar a, lui aussi, réaffirmé son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à un règlement définitif au différend régional autour du Sahara.

Il s’agit d’une initiative “constructive” et une base pour toute solution réaliste à la question du Sahara marocain, a souligné le représentant permanent adjoint du Qatar, Jassim Sayar Al-Maawda, lors de la réunion annuelle du C24 à New York, tout en saluant les efforts consentis par le Maroc en vue de promouvoir la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du Sud.

Intégrité territoriale du Maroc

Même son de cloche du côté de l’Arabie Saoudite qui, elle aussi, a réaffirmé, à New York, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour résoudre définitivement le différend régional sur le Sahara dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

« Nous renouvelons notre appui à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale », a souligné le représentant d’Arabie Saoudite, Hassan Mohammed Alamri, lors de la réunion annuelle du Comité des 24 de l’ONU.

Il s’agit d’une solution de compromis qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, a-t-il affirmé, relevant que l’initiative marocaine a été saluée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions adoptées depuis 2007.

Lire aussi. Sahara: Hilale pointe la responsabilité de l’Algérie dans l’enrôlement des enfants des camps de Tindouf

Le Koweït a, de son côté, réaffirmé son soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume. «Le Koweït réitère son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en ce sens qu’elle constitue une base constructive pour trouver une solution mutuellement acceptable entre toutes les parties dans le respect de l’unité et de la souveraineté du Maroc», a souligné le représentant du Koweït lors de cette réunion annuelle tout le Jordanie.

S’exprimant lors de la réunion, le représentant de la Jordanie a mis en avant l’engagement du Maroc dans les efforts visant à parvenir à une solution politique définitive et de compromis à la question du Sahara marocain, à travers la présentation du plan d’autonomie en 2007.

Avant eux, c’était le représentant du Sultanat d’Oman qui, au nom du Conseil de coopération du Golfe (GCC), a réitéré « l’importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil et le Royaume du Maroc et de la mise en œuvre du plan d’action commun, ainsi que les positions du Conseil de coopération du Golfe et ses décisions constantes en soutien à la marocanité du Sahara et à la préservation de la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Maroc».