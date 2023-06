Des mouvements de panique ont eu lieu ce matin, à Rostov en Russie, après la prise par le groupe paramilitaire Wagner du quartier général militaire de la ville. Parmi la foule, des étudiants marocains sur place ont livré leur témoignage d’effroi.

« C’est la première fois que je vois ça, c’est terrible », raconte un étudiant marocain dans un extrait vidéo diffusé sur Twitter. « On ne sait pas ce qui se passe et nous avons très peur », abonde la camarade à ses côtés. Dans la vidéo, les témoins disent avoir entendu un grand bang au niveau du quartier général militaire de la ville de Rostov, en Russie.

⚡️ ⚡️ روستوف اون دون. pic.twitter.com/aMmmqQ3WB5 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 24, 2023

Des images publiées sur les réseaux sociaux et par les agences de presse montrent des chars et des troupes circulant dans la ville de Rostov. Dixième ville russe avec plus d’un million d’habitants, la ville se situe à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l’Ukraine et abrite un centre de commandement capital pour l’offensive russe.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé, ce samedi 24 juin via une vidéo postée sur Telegram, être dans le quartier général de l’armée russe dans la ville de Rostov. « Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin » (6h30 heure de Paris), a-t-il affirmé. « Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l’aérodrome », a-t-il ajouté, alors que des hommes en uniforme marchaient derrière lui.

« Des mesures décisives seront prises pour stabiliser la situation à Rostov. Elle reste difficile », a de son côté déclaré Vladimir Poutine dans une allocution à la nation. Le chef d’Etat russe a précisé que le fonctionnement « des organes d’administration civile et militaire est de facto bloqué » dans cette ville.

Les autorités de la région russe de Lipetsk, à 420 km au sud de Moscou, ont eux appelé samedi la population à rester chez elle.

« Afin d’assurer l’ordre et la sécurité des citoyens de la région de Lipetsk, le quartier général opérationnel (régional) appelle les habitants à ne pas sortir de leurs maisons sauf nécessité, et à renoncer à tout déplacement dans un véhicule privé », selon le compte Telegram des autorités de la région.

Cette annonce intervient alors que le gouverneur de la région voisine de Voronej, elle-même frontalière de l’Ukraine occupée d’où viennent les combattants de Wagner, a fait état de combats.