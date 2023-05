Le président du Bélarus Alexandre Loukachenko a affirmé jeudi que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant le déploiement annoncé en mars par Vladimir Poutine.

La Russie de son côté n’a fait dans l’immédiat aucun commentaire.

« Le transfert des charges nucléaires a commencé, ça a déjà commencé », a déclaré M. Loukachenko, répondant à une question d’un journaliste russe dans une vidéo diffusée par la chaîne Telegram officieuse de la présidence bélarusse, Pul Pervogo.

M. Loukachenko, qui était à Moscou jeudi pour un sommet régional, n’était pas en mesure d’indiquer si les armes en question étaient déjà dans son pays.

« Peut-être, je rentre et je verrai », a dit le dirigeant bélarusse et principal allié russe.

M. Loukachenko a expliqué que M. Poutine lui avait dit la veille avoir signé le décret permettant le transfert.

Le président russe avait annoncé le 25 mars que Moscou allait déployer des armes nucléaires « tactiques » sur le territoire du Bélarus, un pays situé aux portes de l’Union européenne, nourrissant la crainte d’une d’escalade du conflit en Ukraine.

L’annonce avait suscité des critiques de la communauté internationale, les Occidentaux en particulier, d’autant que le dirigeant russe a depuis le début de son assaut contre son voisin ukrainien en février 2022 évoqué la possibilité d’un recours à l’arme atomique.

L’opposante en exil Svetalana Tikhanovskaïa a dénoncé jeudi une menace pour tout le continent européen.

« Ce ne met pas juste en danger la vie des Bélarusses, mais crée aussi une nouvelle menace pour l’Ukraine, pour toute l’Europe », a écrit sur Twitter Svetlana Tikhanovskaïa.

Today, the #Belarus regime has signed an agreement with Russia on the deployment of nuclear weapons. It would not only endanger the lives of Belarusians but also create a new threat against Ukraine & all of Europe.

Even when they are talking about tactical nuclear weapons, most… pic.twitter.com/tKFpL5Oosj

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2023