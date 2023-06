Les cours du pétrole sont restés orientés à la baisse, mercredi, sapés par des indicateurs chinois jugés décevants, sur fond de demande abondante alimentée par la Russie, qui fait cavalier seul et fragilise l’influence de l’alliance Opep+.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c’était le dernier jour de cotation, a terminé en baisse de 1,19%, à 72,66 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, également avec échéance en juillet, il a lui cédé 1,97%, à 68,09 dollars.

Pour Edward Moya, analyste d’Oanda, le marché a mal réagi aux indicateurs d’activité PMI publiés par le Bureau national des statistiques (BNS) chinois, qui ont montré que l’industrie manufacturière avait continué à se contracter en mai, mais aussi que le secteur des services avait ralenti sa progression.

