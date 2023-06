La 4e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U23, Maroc-2023, s’est ouverte samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La CAN U23 a été inaugurée par un show son et lumière et une présentation des drapeaux des pays participants à cette 4e édition de la CAN de la catégorie, avant que le célèbre groupe de Rap marocain, Fnair ne monte sur scène pour enflammer le public présent par ses célèbres chansons.

Lors de cette CAN U23, qui se tient à Rabat et Tanger du 24 juin au 8 juillet, les Lionceaux de l’Atlas qui évoluent dans le groupe A aux côtés de la Guinée, le Ghana et la RD Congo, ont commencé l’aventure par une victoire contre la Guinée (2-1) sous les applaudissements des joueurs de l’équipe et du sélectionneur national Walid Regragui, venus les soutenir.



Après ce match, l’équipe du Maroc U23 affrontera le Ghana le 27 juin, puis la RD Congo le 30 juin dans ses deux autres rencontres dans le groupe A.

Le groupe B comprend l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Les trois premières équipes au classement de cette CAN valideront leurs billets pour les JO-2024.