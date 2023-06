En match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, l’équipe du Maroc U23 a décroché une belle victoire (2-1), ce samedi à Rabat, face au Guinée. Menés au score à la mi-temps après un but sur penalty, les Lionceaux l’ont emporté grâce à un doublé d’Ezzalzouli (69e, 98e).

Les Lionceaux avaient à cœur de démarrer lueur aventure en Coupe d’Afrique des Nations U23 par un succès. Mais contre une talentueuse équipe de Guinée, les hommes d’Issame Charaï ont failli trébucher lors de ce match d’ouverture crucial, disputé ce samedi, au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

