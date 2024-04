La BMCI poursuit sa croissance. La banque a, en effet, signé une excellente année 2023 puisque les principaux indicateurs sont au vert, dont le produit net bancaire consolidé qui s’est établi à 3,44 MMDH fin décembre 2023, en hausse de 12,6% par rapport à 2022.

« Pour 2023, la BMCI affiche des résultats solides avec des indicateurs qui marquent une année de redémarrage des activités commerciales avec une hausse de la production ». C’est avec ces mots que Hicham Seffa, Président du Directoire de la BMCI, a entamé, lundi 1er avril, la traditionnelle conférence d’annonce des résultats financiers de la banque.

Le Groupe BMCI affiche, en effet, un produit net bancaire consolidé de 3,44 MMDH fin décembre 2023, en hausse de 12,6% par rapport à fin décembre 2022, essentiellement du fait de la hausse du résultat des opérations de marché et de la marge d’intérêts respectivement de +58,7% et +5,9%. Il s’agit, selon Hicham Seffa, d’une année de « rupture en matière de croissance du PNB, en matière de croissance d’encours bancaire et tout avec une bonne maitrise des charges ».

La banque a surtout pu amorcer une bonne orientation du coefficient d’exploitation, comme nous l’a souligné son Président du Directoire. « Aujourd’hui, c’est l’un des coefficients d’exploitation les plus élevés au niveau de la place. Avec les revenus qui se développent et les charges, de plus en plus maitrisées, on tend à l’orienter vers la baisse au fil des années », a expliqué M. Seffa au micro de H24info. Le coefficient d’exploitation consolidé s’établit, ainsi, à 63,7% à fin décembre 2023, en baisse par rapport à décembre 2022.

La BMCI conserve sa notation AAA de Fitch Ratings avec une perspective stable

Au niveau des comptes sociaux toujours, le produit net bancaire s’élève à 3,20 MMDH, en hausse de 8,9% par rapport à fin décembre 2022. À fin décembre 2023, les frais de gestion consolidés s’élèvent à 2,19 MMDH.

Par conséquent, le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 1,25 MMDH à fin décembre 2023, soit une hausse de 27% par rapport à fin décembre 2022. En social, il ressort en hausse de 45,3% par rapport à fin décembre 2022.

Le résultat net consolidé de la BMCI s’est établi à 171 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2023, enregistrant une baisse de 7,5% par rapport à fin décembre 2022.

Au niveau des comptes sociaux, le résultat net s’établit à 194 MDH, soit un recul de 20,6% par rapport à décembre 2022, indique le top management de la BMCI. Il s’agit d’un repli dû à la charge d’impôt suite au dénouement du contrôle fiscal portant sur les exercices 2019 à 2022.

Au terme de l’exercice 2023, les crédits par caisse à la clientèle consolidés ont atteint 58,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 54,5 MMDH au 31 décembre 2022, soit une hausse de 8%.

Last but not least, les dépôts de la clientèle consolidés ont enregistré, quant à eux, une hausse de 7,2% pour atteindre 47,5 MMDH, contre 44,3 MMDH en 2022. Les ressources non rémunérées représentent 75,7% à fin décembre 2023.