Résultats financiers 2022: la BMCI tire son épingle du jeu

La BMCI poursuit son chemin de croissance. La banque a, en effet, signé un excellent exercice en 2022 puisque tous ses indicateurs sont restés au vert.

La banque a enregistré une hausse de son résultat net part de +0,3%, à 3.054 MDH, comme l’a d’ailleurs annoncé, lundi 3 avril 2023 à Casablanca, Hicham Seffa, le Président du Directoire. Il s’agit d’une année marquée par une progression du résultat net consolidé du fait de la résilience du produit net bancaire consolidé, de la maîtrise des frais de gestion et du coût du risque dans un contexte.

«En 2022, c’est une année de stabilisation, c’est une année de regain de confiance», nous a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats de la BMCI. Le PNB consolidé a ainsi connu une légère hausse en lien avec la hausse de la marge sur commissions et du résultat des activités de marché en dépit du recul de la marge d’intérêts.

La banque a, une fois encore, maîtrisé le coût du risque consolidé en s’établissant à 562 millions de dirhams, soit une baisse de 2,4% par rapport au 31 décembre 2021. «L’école BMCI, c’est une école bien connue en matière de maîtrise de risque», a poursuivi Hicham Seffe.

D’ailleurs, l’agence internationale de rating Fitch a confirmé au mois de février 2023 les ratings de la BMCI, traduisant sa solidité financière. «Cette notation est un bon signal au niveau du marché national sur la résilience et sur la solidité d’une banque telle que BMCI, capable d’accompagner les Marocains peu importe les circonstances», a-t-il estimé.

Le coefficient d’exploitation s’est amélioré de 67,9% en 2022 contre 70,0% en décembre 2021. Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s’établit, lui, à 82,7%. Le groupe BMCI affiche un résultat avant impôts consolidé de 417 millions de dirhams à fin décembre 2022, soit une hausse de 18,9% par rapport à fin décembre 2021.

La banque affiche plus de 9,6 milliards de dirhams de nouvelle production de crédits amortissables en 2022, soit une hausse de +9,4% comparativement à 2021.

BMCI, une banque engagée

La Finance durable étant un des piliers de la stratégie du Groupe BNP Paribas, la BMCI a organisé, le 15 Juin 2022 à Rabat, la première édition du Forum de la Finance Durable. Cette édition a connu la participation de plusieurs acteurs économiques marocains, engagés dans les secteurs de la transition énergétique, la santé, l’entrepreneuriat féminin et à impact positif et l’inclusion financière, qui ont pu échanger sur leur vision d’une croissance durable et responsable.

Last but not least, la BMCI a lancé un crédit SLL «Sustainability Linked Loan» qui signifie littéralement crédits bancaires durables à travers le financement accordé à ECCBC Maroc pour l’acquisition d’Atlas Bottling Company. Le coût de ce nouveau type de financement, dédié aux entreprises, sera indexé sur des critères de durabilité. La BMCI devient ainsi la première banque à offrir un tel service.