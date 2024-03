Le résultat net part du groupe (RNPG) de Managem s’est déprécié de 1,1 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l’exercice 2023, s’établissant à 514 millions de dirhams (MDH) contre 1,61 MMDH une année auparavant.

Cette évolution s’explique par la baisse conjuguée du résultat d’exploitation, du résultat financier et de la part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (LAMIKAL), de -252 MDH, due principalement à la chute du cours du Cobalt, indique Managem dans un communiqué financier.

Ainsi, le résultat d’exploitation s’établit à 1 MMDH, en repli de -968 MDH par rapport à 2022, traduisant ainsi l’évolution de l’excédent brut d’exploitation qui ressort à 2,39 MMDH, en retrait de -954 MDH, sous l’effet de la baisse des cours des métaux de base et du retrait des volumes de ventes de l’Or.

Toutefois, Managem affirme que ces impacts négatifs ont été atténués partiellement par l’amélioration des performances opérationnelles de la mine d’Imiter. Le résultat financier a, quant à lui, enregistré une baisse de -233 MDH sous l’effet de l’augmentation de l’endettement et de l’écart de conversion lié à la baisse du dollar en fin d’année.

Le chiffre d’affaires s’établit à 7,50 MMDH en baisse de 22% par rapport à l’année écoulée. Cette évolution s’explique par le fort impact négatif de la baisse des cours de vente des métaux, dont le Cobalt (-40%), le Zinc (-24%) et le Cuivre (-8%), ainsi que le repli des volumes vendus en Or à cause de la suspension de l’activité au Soudan et des perturbations externes des opérations de la mine Tri-K en Guinée.

Concernant les dividendes, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action au titre de l’exercice 2023. En 2024, Managem assure de sa volonté de poursuivre le déploiement de sa stratégie tout en maintenant l’effort d’amélioration continue de ses performances opérationnelles.

La société prévoit ainsi la poursuite des travaux de construction des projets Tizert, Boto et Sulfates de Cobalt en vue de démarrer les productions commerciales au second semestre 2025, ainsi que le maintien de ses efforts de consolidation et d’amélioration des performances des opérations tout en profitant de l’évolution favorable des cours des métaux précieux.