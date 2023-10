On vous avait pourtant prévenus. Le spectacle de Kheiron organisé par Tendansia à Casablanca, Rabat et Marrakech en a surpris plus d’un. H24info s’est rendu au Studio des Arts Vivants à Casablanca pour recueillir les impressions du public.

D’un côté, il y a ceux qui ne connaissaient pas Kheiron, mais bon public (comme toujours au Studio des Arts Vivants), s’attendaient à passer un moment agréable.

De l’autre, les habitués de l’humoriste qui se demandaient tout de même à quelle sauce ils allaient être mangés par ce “Dragon”.

Pas le temps de souffler. Dès son entrée sur scène, Kheiron captive l’attention de ses spectateurs et les emporte dans un tourbillon d’improvisations et d’anecdotes hilarantes.

Durant une heure, les novices comme les fidèles du maestro se sont prêtés au jeu des questions-réponses, partagé des rires, des émotions et ont découvert cette magie qui rend les spectacles de Kheiron uniques.

Après le spectacle, nous avons pu constater que la magie avait opéré et attendu que tout le monde soit bien redescendu sur la terre ferme pour poser la question : « Alors, c’était comment ? ». Réponses : De larges sourires et des yeux pétillants de joie mais aussi beaucoup de « Extraordinaire », « Du jamais vu » et des « Bravo ! » en cascade. Certains étaient même partants pour « revoir » le show à quelques jours d’intervalles.

L’artiste a pour sa part, beaucoup apprécié la soirée et remercié le public pour sa participation et sa spontanéité : « Sympa, très cool ! Ils ont participé, on a rigolé de tout,… Super, vivant ! »

Pour l’heure, le Dragon a déployé ses ailes et s’en est allé pour poursuivre sa tournée en France.

Le prochain spectacle organisé par Tendansia Agency sera quant à lui un hommage à un monument de la chanson française : Edith Piaf – Olympia 61. Un rendez-vous que H24info ne manquera pas de vous rappeler bien entendu.