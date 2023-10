Après un gros succès en France, Kheiron, génie de l’improvisation et virtuose du stand up à la plume décalée présente son dernier show intitulé “Dragon” à Casablanca, Rabat et Marrakech à partir du 3 octobre. Trois rendez-vous à ne pas manquer pour s’offrir une bonne dose de rire.

Originaire de Téhéran, Kheiron a plusieurs cordes à son arc, à la fois humoriste, acteur, scénariste, metteur en scène et réalisateur. En douze ans de carrière, il s’est fait un nom, passant de petits clubs parisiens aux plus prestigieuses salles françaises. Sa recette ? Traiter l’actualité avec humour et finesse avec une bonne part d’improvisation, de sorte que chaque spectacle est une représentation unique.

Sa dernière création “Dragon” est un vrai régal. Kheiron y jongle avec les différences culturelles, explore les problématiques sociétales, décortique les relations humaines, et met en lumière les absurdités du quotidien. Autant dire que les spectateurs seront gâtés par la créativité et l’audace d’un Kheiron plus en forme que jamais et heureux de partager quelques barres de rire avec les spectateurs de Casablanca, Rabat et Marrakech.

Rendez-vous est donc pris avec Kheiron pour un spectacle hilarant que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Mardi 3 octobre au Studio Des Arts Vivants à Casablanca

Mercredi 4 octobre au théâtre Bahini à Rabat

Jeudi 5 octobre au Théâtre Meydene à Marrakech.

Réservation sur Guichet.ma