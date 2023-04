Vidéo. Amine Radi: « Je suis le seul artiste dont le public est plus fou que l’artiste lui-même »

En tournée au Maroc pour son second one man show « L’expert humoriste », Amine Radi jouait à Casablanca les 7 et 8 avril derniers devant une salle comble. H24Info est allé à sa rencontre.

« C’est un spectacle intime et autobiographique », nous confie Amine Radi dans les loges du Studio des Arts vivants, juste avant de monter sur scène samedi dernier. Après les premières représentations au Maroc en début d’année, l’humoriste marocain (et désormais français) est revenu jouer au pays son dernier et second spectacle « L’expert humoriste » qui retrace son parcours de Casablanca à Paris, de la finance à l’humour.

L’artiste relate les risques pris à travers cette réorientation, ces nouvelles expériences avec ce métier, sa relation avec ses parents, notamment son père, qui petit à petit a accepté son choix… Les ambitions professionnelles dans le secteur artistique sont souvent vues d’un œil inquiet par les parents confrontés à leurs jeunes adultes. Pour les rassurer, Amine Radi avait quand même finalisé sa licence en comptabilité.

Mais ses débuts dans l’expertise comptable il y a une dizaine d’années sont vite avortés au profit d’une autre vocation. « La première fois que je suis monté sur scène, je n’avais pas de spectacle, les gens ont ri et je me suis dit ‘c’est ça que je vais faire' », raconte l’humoriste que l’on avait interviewé il y a cinq ans, lors de son premier show « Va dormir va » présenté à Casablanca. Depuis, il y a eu « beaucoup de travail, la foi, la bénédiction des parents et Dieu qui trace la route hamdulillah« .

« Tous les Marocains sont des génies de l’humour »

Dans ce spectacle, outre l’aspect autobiographique, l’artiste décline un certain nombre de lieux communs sur Casablanca, le Maroc et sa culture: les gardiens de voiture, le consulat français, l’expression des sentiments… Lui faisant remarquer l’abondance et une certaine réussite des artistes marocains francophones, Amine Radi convient que « tous les Marocains sont des génies de l’humour ». « Le Marocain est né dans l’humour, c’est pour cette raison qu’il est difficile de le faire rire, c’est inné chez nous ».

Le show fait la part belle à l’improvisation, environ 30 minutes sur deux heures. « C’est un cadeau que je fais à mon public et qu’il me fait en retour. J’adore l’impro car ça me permet de différencier un spectacle d’un autre. Chaque spectacle joué a une histoire spéciale », explique le comique.

L’interaction avec le public est parfaitement maîtrisée et l’ambiance est au rendez-vous. « Je suis le seul artiste sur Terre dont le public est plus fou que l’artiste lui-même », s’amuse Amine Radi, s’inspirant notamment de la proximité avec ses spectateurs pour écrire ses sketchs.

Il y a quatre ans, après son premier spectacle solo, le jeune artiste en herbe avouait ne pas avoir osé inviter sa mère. Aujourd’hui son plus beau souvenir sur scène demeure celui de sa venue lors d’une date à Paris. « C’était une fierté », se souvient-il.

Et de conclure comme conseil à la jeune génération: « La réussite, c’est relatif, faites ce que vous voulez et donnez de l’amour, c’est le plus important, vous allez réussir, tout se passe par niya, si tu as une bonne niya crois-moi tu vas décoller, comme Walid Regragui ».

Amine Radi poursuit la tournée de son spectacle « L’expert humoriste » jusqu’en février 2024 à travers la France, la Suisse, la Belgique, Dubaï et l’Ile Maurice. Pour ceux au Maroc qui l’auraient raté, notez qu’une date à Tanger est programmée lundi prochain, le 17 avril à 22h, au Complexe Culturel Ahmed Boukmakh.