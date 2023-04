Vidéo.Photos/Israël: La Knesset aux couleurs marocaines traditionnelles pour célébrer la Mimouna

La Knesset israélienne a accueilli, mercredi soir pour la première fois de son histoire, une cérémonie aux couleurs marocaines à l’occasion de la Mimouna, la fête traditionnelle des juifs marocains, devenue un événement public célébré chaque année dans le pays.

La Mimouna, propagée par les juifs marocains, se tient directement la nuit de la fin de Pâques, comme une fête populaire marquant le retour à la consommation du pain levé (Hametz), qui était interdit pendant toute la semaine de Pâques.

A cette occasion, une grande tente marocaine traditionnelle a été installée sur la place de la Knesset, aménagée avec des meubles marocains traditionnels, tandis que de grandes tables étaient dressées pour les plats que les familles juives fassies avaient l’habitude de servir, dont la plupart est à base de pâte levée.

La cérémonie, présidée par le président de la Knesset, Amir Ohana, aux origines rbaties, a réuni plusieurs ministres, députés, hauts fonctionnaires et leurs familles, le chef du bureau de liaison du Maroc, Abderrahim Beyyoudh, ainsi que des centaines de citoyens.

De nombreux invités présents tenaient à porter des vêtements traditionnels, notamment le Kaftan, la Djellaba et la Fouqiah, en plus du Tarbouch, tandis que des groupes locaux interprétaient les chants traditionnels marocains les plus célèbres, dont certains issus du répertoire juif.

Mimouna celebrated at the Knesset for the first time; Speaker MK Ohana: « We are all one nation »

Dans un communiqué annonçant précédemment l’organisation de cette fête populaire à la Knesset, Amir Ohana avait affirmé que quand il était enfant, il a toujours aimé célébrer la Mimouna, la chaleur, les sons et les goûts, que ce soit à Beer Sheva où il a grandi, ou Sderot et Bat Yam où il a séjourné avec ses tantes et ses oncles, ajoutant que la tenue de cette cérémonie à la Knesset aujourd’hui pour tous les citoyens d’Israël « me remplit de bonheur ».

« En tant que premier président de la Knesset d’origine marocaine, je me réjouis de cette opportunité d’apporter des sons et des couleurs qui n’existaient pas auparavant », a-t-il ajouté.

Dans son discours mercredi soir devant les présents, M. Ohana a souligné que Mimouna a commencé comme une fête pour les Marocains expatriés, mais elle est depuis longtemps devenue une occasion de fête pour les Israéliens du monde entier.

Les festivités de la Mimouna commencent la nuit de la fin de Pâques et se poursuivent jusqu’au lendemain. Il se compose de deux parties distinctes, selon les traditions dominantes des juifs marocains.

D’abord, les familles juives accueillent les invités (généralement des Musulmans marocains) et leur servent une variété de mets traditionnels marocains, au rythme de la musique marocaine.

Le lendemain, les familles font un pique-nique garni de barbecues (Machoui) dans la nature.