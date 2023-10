Soufiane El Bakkali a été nominé pour le prix du meilleur athlète masculin de l’année 2023, décerné par World Athletics, l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF).

La liste des nominés au Prix du meilleur athlète de l’année vient d’être dévoilée par World Athletics. Parmi les nominés, figure l’athlète marocain double champion du monde et champion olympique du 3.000 m steeple, Soufiane El Bakkali.

Male Athlete of the Year nominee ✨ Retweet to vote for Soufiane El Bakkali 🇲🇦 in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/yNAuh1OniO — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2023

« Cette semaine marque l’ouverture du vote pour l’élection des meilleurs athlètes de cette année, en prévision du World Athletics Awards 2023. La liste des nominés est sélectionnée par un panel international comprenant des experts en athlétisme représentant les six zones continentales de World Athletics », apprend-on sur les plateformes de World Athletics.

World Athletics is pleased to confirm a list of 11 nominees for Men’s World Athlete of the Year ✨#AthleticsAwards press release ⬇️ — World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2023

Le Conseil mondial de l’athlétisme et la famille World Athletics voteront par courrier électronique, tandis que les fans pourront voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics.

Des graphiques individuels pour chaque candidat seront publiés cette semaine sur Facebook, X, Instagram et YouTube ; un « j’aime » sur Facebook, Instagram et YouTube ou un retweet sur X comptera pour un vote, souligne l’instance sportive.

Le vote du Conseil mondial de l’athlétisme comptera pour 50 % du résultat, tandis que les votes de la famille World Athletics et les votes du public compteront chacun pour 25 % du résultat final, précise World Athletics.

Le vote pour l’athlète mondial de l’année prend fin le samedi 28 octobre à minuit. À l’issue du processus de vote, cinq finalistes féminins et cinq masculins seront annoncés par World Athletics les 13 et 14 novembre.

Les gagnants seront dévoilés sur les plateformes de réseaux sociaux de World Athletics le 11 décembre.