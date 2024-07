À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, H24Info fait le point sur les athlètes qui défendront les couleurs du Royaume aux JO de Paris. Premier de la série, les épreuves de course où le Maroc a toujours brillé. Le point avec les portraits et les points forts de nos chances de médailles avec Soufiane El Bakkali, Mohamed Tindouft ou encore Fatima Ezzahra Gardadi…

Plus que dix jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. Comme chaque édition, le Maroc mise en grande partie sur les épreuves de courses et compte en particulier sur Soufiane El Bakkali, un des grands noms du 3.000 mètres steeple.

Cette année, une importante délégation marocaine fera le voyage en France pour défendre les couleurs du Royaume dans ces épreuves de courses avec pas moins de 11 athlètes.

Avec une équipe diversifiée et talentueuse, le Maroc a de bonnes chances de briller avec ces athlètes jeunes et expérimentés. Tour d’horizon de nos chances dans cette discipline reine qui est la course.

800 m hommes

Abdelati El Guesse est l’un des espoirs marocains en course de demi-fond. Après une série de belles performances ces dernières années, il s’est imposé comme un concurrent sérieux dans le 800 mètres. Il s’est hissé récemment en demi-finale des Mondiaux d’athlétisme en salle.

Son point fort: sa capacité à maintenir un rythme soutenu tout en accélérant dans les derniers mètres.

1.500 m hommes

Du haut de ses 23 ans, Anass Essayi fait partie des espoirs du Maroc pour ces JO 2024. Spécialiste du 1.500 mètres, l’étudiant de l’université Al Akhawayn reste performant, même si ses derniers exploits datent un peu. Il a décroché notamment une médaille d’argent au 1. 500 mètres aux Jeux africains de la jeunesse de 2018 à Alger ainsi qu’aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 à Buenos Aires. A Paris, Essayi devra donc se mesurer aux meilleurs athlètes de la planète

Son point fort : sa technique et son endurance sont ses principaux atouts.

3.000 m steeple hommes

On ne peut parler du 3000 mètres steeple sans évoquer le champion Soufiane El Bakkali. Déjà médaillé d’or olympique en 2020 et sacré champion du monde en 2022 à Eugène, il réussit à conserver son titre planétaire, dans le temps de 8 min 3 s 53, en devançant une nouvelle fois Lamecha Girma, qui avait battu le record du monde du 3.000 m steeple en juin 2023. À Paris, El Bakkali sera de retour pour défendre son titre dans le 3.000 mètres steeple.

Son point fort: sa stratégie de course et sa détermination en font un athlète redouté.

Pour cette même épreuve, un autre marocain fera la course: il s’agit de Mohamed Tindouft. En 2017, ce dernier avait remporté la médaille d’or du 3.000 steeple lors des Jeux de la Francophonie à Abidjan ainsi qu’aux Jeux de la solidarité islamique de 2017 à Bakou. Tindouft s’est aussi imposé aux Championnats panarabes d’athlétisme 2021 à Radès avec une autre médaille d’or.

Son point fort: sa capacité à gérer les courses d’endurance, il cherchera à créer la surprise pour se hisser parmi les meilleurs à Paris.

Marathon hommes

Le marathon masculin compte sur Othmane El Goumri en tant que leader de la délégation marocaine composée de deux autres athlètes. Connu pour ses performances constantes et sa grande expérience, El Goumri a remporté le Marathon de Sydney en 2023 en parcourant les 42 km en 2h08min 20sec. En 2019, il remporte le marathon de Dublin en 2019, avec un temps record dans cette compétition soit 2 h 8 min 6 sec.

Son point fort: son endurance et sa régularité

Zouhair Talbi représentera lui aussi le Maroc lors de ces JO. Basé aux Etats-Unis, il a été médaillé d’argent aux Jeux mondiaux universitaires de 2015. En janvier 2024, le jeune marocain établit un nouveau record du parcours du marathon de Houston (2:06.39) remportant ainsi la compétition.

Son point fort: ses récents exploits laissent présager le meilleur

Mohcine Outalha sera de la partie également dans la discipline. Il est le plus jeune de la délégation mais tout aussi ambitieux que ses aînés. Rappelons que le jeune Outalha est arrivé troisième du 10.000 mètres des Championnats panarabes en 2021. Une année après, il remporta sa première médaille d’or lors des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran en Algérie. Cette année, l’athlète s’est adjugé la 34e édition du semi-marathon international de Marrakech. Il pourrait surprendre plus d’un dans quelques semaines en France.

Son point fort: sa jeunesse

Marathon femmes

Chez les femmes, Fatima Ezzahra Gardadi, Rahma Tahiri et Kaoutar Boulaid défendront les couleurs marocaines dans la catégorie. Gardadi, avec ses nombreuses victoires internationales, est une figure emblématique de l’endurance marocaine. En 2023, Gardadi a décroché la médaille de bronze du Marathon féminin, dans le cadre des Championnats du monde d’athlétisme de Budapest. Pour les JO, celle-ci a pour objectif de ramener la médaille d’or au bercail.

Fatima Ezzahra Gardadi, 31 ans, médaillée de bronze au marathon du championnat du monde d’athlétisme 🫡👏 pic.twitter.com/G4nuX8uYSW — usain (@us_ain) August 26, 2023

Rahma Tahiri prendra également part aux épreuves de marathon. Son dernier succès remonte au mois d’avril où elle s’est adjugée la septième édition du Marathon international de Rabat, avec un chrono de 2h 25min 30sec. En janvier, la marocaine est arrivée première du semi-marathon international de Marrakech. Kaoutar Boulaid qui avait battu le record du marathon de Séville en 2018 fait aussi partie de la délégation olympique féminine marocaine. Tahiri et Boulaid, toutes deux aussi talentueuses, seront un plus pour l’équipe.

Leur point fort: leur fraîcheur et leur détermination

400 m haies femmes

Noura Ennadi, spécialiste du 400 mètres haies, a démontré une remarquable amélioration technique et physique. Sa capacité à franchir les haies avec rapidité et efficacité fait d’elle une concurrente sérieuse dans cette discipline exigeante. La Marocaine de 25 ans a déjà à son actif plusieurs médailles d’or notamment lors de Championnats panarabes, des Jeux de la Francophonie.

Son point fort: rapidité et efficacité