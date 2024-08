Le rideau est tombé, dimanche, sur le moussem Moulay Abdallah Amghar d’El Jadida, qui a débuté le 9 août et proposé des spectacles majestueux célébrant les traditions marocaines dans toutes leurs formes.

Organisée par la commune Moulay Abdellah, cette édition a été marquée par une programmation artistique tout aussi riche que diversifiée, mêlant en parfaite symbiose arts populaires et traditions séculaires.

« Cette manifestation religieuse et culturelle d’envergure, a enregistré cette année des records sans précédent », tant en nombre de visiteurs qu’au niveau des tentes installées et des sorbas de tbourida et cavaliers engagés, s’est félicité dans une déclaration à la MAP le président de la commune Moulay Abdallah, Moulay Mehdi El Fathemy.

Outre l’affluence record des visiteurs, dont de nombreux Marocains résidents à l’étranger (MRE), le moussem a également connu la visite de délégations étrangères et de personnalités nationales et internationales de renom. Selon M. El Fathemy, « le moussem est une occasion pour les Doukkalis de fêter la Tbourida et célébrer ensemble ce patrimoine immatériel, classé patrimoine mondiale par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) ».

En effet, cette édition du moussem a été marquée par l’organisation de trois soirées religieuses, animées, dans une ambiance de piété et de spiritualité, par plusieurs groupes de samâa et madih .

Côté spectacles, des centaines de visiteurs se disputaient chaque jour les places pour suivre les show impressionnants offerts par la fauconnerie Lekouassem d’Oulad Frej, où chaque présentation raconte la relation intime qui lie les habitants de Zaouïat Lekouassem au faucon, le «prince des cieux».

Outre les événements et les rencontres à caractère culturel, social et économique comme le vaste salon d’artisanat, le moussem est resté fidèle à son statut de grande messe de Tbourida, avec des spectacles époustouflants, impressionnants par leur qualité, mais également par le nombre de participants et de spectateurs.