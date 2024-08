Crise du secteur de la pêche ; Dessalement de l’eau de mer ; Les pharmacies autorisées à réaliser des tests rapides ; Hausse des prix des manuels scolaires ; Les algues font fuir les estivants ; Souveraineté sanitaire… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Les Inspirations éco

Filière pharmaceutique: le générique, un atout pour la souveraineté sanitaire

Aujourd’hui, fort d’une expérience qui remonte aux années 70, le secteur de l’industrie pharmaceutique couvre 80% des besoins du Royaume en médicaments, selon une récente étude publiée par le Policy center for the new south. Cette performance n’aurait pas été possible sans une stratégie avisée, particulièrement dans le cadre du Plan d’accélération industrielle 2014-2020, complété par un fonds de développement industriel à partir de 2015. Ce secteur compte trois composantes, à savoir l’officinal, qui regroupe 11.000 pharmacies privées, le secteur de la distribution, représenté par les grossistes répartiteurs, et le secteur industriel, celui de la fabrication des médicaments, avec 50 Établissements pharmaceutiques industriels. En priorisant l’usage des génériques et en diversifiant son offre, l’industrie pharmaceutique a fait du générique le noyau dur de la souveraineté sanitaire du Royaume.

Gaz naturel: le Maroc, principal client de l’Espagne

Depuis que l’Espagne a réactivé le gazoduc Maghreb-Europe (GME) dans le sens inverse, en juin 2022, le volume des exportations de gaz vers le Maroc n’a cessé de progresser au point que le Royaume est devenu le principal client du voisin ibérique. C’est ce que montrent les derniers chiffres officiels espagnols, indiquant que le voisin ibérique a multiplié par 155 fois son approvisionnement du Maroc en gaz, réduisant en parallèle considérablement ses exportations vers les pays européens. Selon les données de l’Agence espagnole des réserves pétrolières, Cores, les exportations de gaz vers le Maroc représentent désormais 18,5% des exportations totales de gaz de l’Espagne, en juin 2024, contre seulement 0,1% en juin 2022.

L’Opinion

Surpêche, changement climatique, anarchie… la crise du secteur de la pêche se précise!

Depuis le début de la saison estivale, le prix des poissons n’a cessé d’augmenter, rendant le panier de la ménagère de plus en plus cher. Même la sardine, la protéine du peuple qui jadis était l’aliment de base des familles modestes, a dépassé aujourd’hui le cap des 20 dhs/kg. Une situation qui suscite l’ire des professionnels et des ménages qui appellent à des mesures imminentes pour maîtriser le marché, en mettant fin à l’anarchie. Les lacunes de gouvernance, le changement climatique et la surexploitation de cette ressource, mettent à mal les performances économiques du secteur, où la réforme s’impose.

Location de courte durée: que prévoit la loi en cas de mauvaises surprises?

Solutions de logement à la fois abordables et efficaces, les locations de courte durée continuent de séduire tant les Marocains que les voyageurs internationaux, surtout en cette période de crise. Mais leurs avantages peuvent très vite se transformer en cauchemar avec des découvertes désagréables telles que des caméras cachées au sein des habitations, des cambriolages par de faux locataires, ou tout simplement des annulations de dernière minute. Mais, les recours juridiques en cas de fraude existent. Me Dounia Mamouni, avocate au barreau de Rabat, docteur en droit, souligne que “tout individu filmé à son insu dans un espace privé est protégé par la législation marocaine”, expliquant que “les seuls systèmes de vidéosurveillance autorisés sont ceux ayant pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens et placés dans des lieux communs”.

Le Matin

Dessalement de l’eau de mer: comment mettre en place un écosystème efficace et écologiquement responsable

Chaque jour dans le monde, 100 milliards de litres d’eau sont dessalés et cette production devrait doubler d’ici 2025. Stress hydrique, explosion de la demande… les raisons sont multiples pour recourir au dessalement de l’eau de mer. Au Maroc, l’enjeu est plus grand puisque le pays est passé d’une situation de stress hydrique à une situation de rareté hydrique. Le Royaume s’est lancé dès lors dans un plan ambitieux à l’horizon 2030, pour assurer son approvisionnement en eau potable à hauteur de 50% grâce au dessalement de l’eau de mer, avec une moyenne annuelle de 1,7 milliard de mètres cubes. Une entreprise d’envergure qui sera menée dans le plein respect des considérations écologiques.

L’Economiste

Automobile: un marché à deux vitesses

Le marché marocain de l’automobile réalise un volume de 161.000 immatriculations neuves par an. En 2023, l’Association des importateurs de véhicules neufs au Maroc a recensé 161.504 transactions de voitures neuves. Le record des ventes, tous segments confondus, a été réalisé en 2018 avec un volume global de 177.357 unités. Pour 2024, la tendance est à la stabilisation des ventes par rapport à 2023 (161.000 unités). Pourtant, le potentiel d’un pays comme le Maroc est plus important. La logique veut que le marché dépasse la barre des 200.000 transactions par an. Il y a, selon l’Aivam, «une tendance progressive de croissance qui annonce un retour à la normale en 2024». Mais quoi qu’il en soit, les volumes actuels restent en deçà des ambitions et du potentiel réel du marché marocain.

Al Ahdath almaghribia

Les pharmacies autorisées à réaliser des tests rapides

Le rôle des pharmacies en matière de services de santé a été renforcé par un arrêté ministériel qui autorise les pharmaciens à réaliser directement en officine un ensemble de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD). Cette nouvelle liste de tests marque ainsi une évolution majeure dans leurs pratiques officinales, après une série de revendications et de discussions avec le ministère de la Santé dans le but d’élargir les tâches des pharmaciens et renforcer leur rôle dans la prestation de services de santé. La liste des tests comprend le test capillaire pour la glycémie, le test oropharyngé pour l’angine streptococcique de type A, le test oropharyngé pour la grippe, ainsi que les tests de grossesse et d’ovulation.

Assabah

Hausse des prix des manuels scolaires: les écoles privées dans le viseur

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, n’a pas réussi à mettre fin à la “marchandisation” des manuels scolaires par les écoles privées, accusées d’être à l’origine de la hausse des prix. A deux semaines de la rentrée scolaire, des professionnels ont affirmé que cette année sera marquée par la hausse des prix de certains manuels, notamment de langues et des matières scientifiques, imposée par les écoles privées aux élèves. A ce propos, le président de l’Alliance des libraires au Maroc, Hassan Al Moatassime, a indiqué que l’augmentation des prix des manuels en anglais et en français et des matières scientifiques en français, importés de l’étranger, concerne uniquement le programme des écoles privées.

Al Akhbar

Asilah: les algues font fuir les estivants

Les algues brunes qui ont envahi les plages d’Asilah ont conduit des centaines d’estivants à se tourner vers d’autres destinations, alors que la ville mise sur la saison estivale pour stimuler l’économie et l’activité commerciale face à la stagnation persistante tout au long de l’année. Ces algues brunes, également présentes sur plusieurs plages de Tanger, commencent à couvrir toutes les plages locales. Des plages réputées ont été désertées. En attendant de trouver une solution définitive à cette algue, certains craignent que la poursuite de cette situation entraîne à l’avenir la fermeture des plages aux estivants.