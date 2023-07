Lionel Messi a failli provoquer un accident de la route aux Etats-Unis. La nouvelle recrue de l’Inter Miami a brûlé, hier vendredi, le feu rouge à bord de voiture, pourtant escortée par la police de l’Etat de Floride.

La voiture où se trouvait la « Pulga » a évité l’accident de justesse, grâce à la vigilance des autres conducteurs, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée par le média argentin Tyc Sports.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car. pic.twitter.com/mT8daiYK2g — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023

Le septuple ballon d’or va signer son contrat ce samedi avec l’Inter Miami et sa présentation officielle aura lieu dimanche après-midi, rapporte la même source.

La star mondiale est arrivée mardi dernier en Floride en amont de sa signature avec le club américain, selon des images de la chaîne américaine ESPN.

Une vingtaine de fans attendaient en début d’après-midi devant le stade l’arrivée de la « Pulga », qui devrait signer un contrat de deux ans et demi pour une rémunération de 60 millions de dollars par an.

L’Argentin est la plus grande star de l’histoire de MLS à signer dans ce championnat, et le plus célèbre joueur à signer aux Etats-Unis depuis Pelé et son arrivée au New York Cosmos en 1975.

Lionel Messi, devenu champion du monde avec l’Argentine en décembre, devrait être rejoint à Miami par son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets, et les deux pourraient être présentés ensemble.

Le club a récemment nommé l’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’équipe d’Argentine, Gerardo « Tata » Martino, à la tête de l’équipe.

Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la ligue nord-américaine de football (MLS) et de la ligue mexicaine.

L’Inter Miami est lanterne rouge de la Conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la ligue.