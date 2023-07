Le champion du monde en titre du 100 m Fred Kerley a été battu pour la première fois de la saison sur la ligne droite au meeting de Silesia (Ligue de diamant), dimanche en Pologne, à un mois des Mondiaux-2023 à Budapest (19-27 août).

Dans la chaleur polonaise, Kerley a été devancé d’extrême justesse par le Sud-Africain Akani Simbine, victorieux en 9 sec 97, et s’est classé deuxième en 9 sec 98.

Men’s 100m Silesia Diamond league 💎🔥

Fred kerley 🇺🇸defeated for the first time this season by Akani Simbine🇿🇦what a race straight to the line it went 🔥🔥🔥

Btw is that the same Yohan Blake🇯🇲 the said run 10.31s last week 🤔 sue them my friend pic.twitter.com/CEHr5fSaUn

