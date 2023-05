Au meeting Mohammed VI d’Athlétisme, Kerley demeure le grand favori du 100 m

Le champion du monde américain du 100 m Fred Kerley se présente en favori du meeting de Ligue de diamant de Rabat dimanche, finalement privé d’un duel très attendu avec le champion olympique Marcell Jacobs.

Alors qu’ils ne se sont pas affrontés depuis la finale olympique à Tokyo en août 2021, les deux rois de la ligne droite devaient se retrouver au Maroc pour un duel très attendu, après plusieurs semaines d’échanges de pics sur les réseaux sociaux.

Touché au dos, Jacobs doit finalement repousser sa rentrée estivale, comme il l’a annoncé jeudi.

« Je suis obligé de manquer la première confrontation de cette année avec Kerley à Rabat, que j’attendais avec impatience, en raison d’un léger problème lombaire que je vais tenter de régler le plus vite possible », a écrit l’Italien de 28 ans.

I am forced to skip the debut 100 meters and the first face off with Kerley in Rabat, which I was really looking forward to, due to a lombo sacral nerve block that I’m working on resolving in the short term. It’s the result of a misstep and not an injury, which does however keep…

— Marcell Jacobs (@crazylongjumper) May 25, 2023