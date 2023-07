Le jeune ailier hispano-marocain Ilias Akhomach a conclu un accord avec Villarreal, a annoncé ce lundi le club espagnol.

Ilias Akhomach quitte officiellement le FC Barcelone. Le jeune joueur hispano-marocain rejoindra les rangs de Villarreal après la fin du Championnat d’Europe de football des moins de 19 ans, où il représente la sélection nationale espagnole, a annoncé le club espagnol dans un communiqué diffusé ce lundi après-midi.

« Villarreal et Ilias Akhomach ont conclu un accord par lequel le joueur rejoint le club de La Plana, où il jouera pendant les quatre prochaines saisons », précise Villarreal.

¡Ilias Akhomach ya es groguet 💛! 👉 El jugador hispano-marroquí llega a Vila-real tras jugar en la cantera del FC Barcelona ¡Bienvenido, Ilias 🤝! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 3, 2023

« Le footballeur hispano-marocain se distingue déjà, malgré son jeune âge, par son talent (…). C’est pourquoi il a une belle projection sur la scène footballistique nationale et internationale », relève le club.

Ilias Akhomach a disputé 23 matchs cette saison avec l’équipe B du FC Barcelone, avec laquelle il a marqué un but. Il a également et disputé huit matchs avec le FC Barcelona Juvenil A, avec qui il a marqué deux buts, un dans la division d’honneur et un autre dans le Ligue de la jeunesse de l’UEFA.

De plus, le jeune talent « prometteur » a également eu quelque minutes de temps de jeu avec l’équipe première lors de la saison 2021-2022 avec un total de trois apparitions », deux en Liga et un en Copa del Rey, souligne Villarreal. Et d’ajouter: « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Ilias ! ».

Lire aussi: Vidéo. Maroc-Mali U23: le plus important est de se qualifier aux jeux olympiques, insiste Issam Charaï

Depuis Malte, où est disputé actuellement le Championnat d’Europe des moins de 19 ans, Ilias Akhomach a adressé un message aux supporters de son nouveau club. « Je suis très heureux de faire partie de cette grande famille », a-t-il notamment fait savoir.

¡Groguets, Ilias Akhomach os manda un saludo 👋 desde Malta, donde va a disputar el Europeo Sub-19! ¡Bienvenido a la familia grogueta 💛! pic.twitter.com/2xO3JPWxHL — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 3, 2023