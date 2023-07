Tous les joueurs de la sélection marocaine sont capables d’être titulaires, pour défendre les couleurs nationales lors de la demi-finale de CAN U23 contre le Mali, mardi à Rabat, a affirmé le coach Issam Charaï.

«Il n’y a pas de titulaires et de remplaçants dans le groupe. Tous les joueurs sont capables d’être titulaires. Cela crée un climat de concurrence dans la solidarité et la confiance », a souligné Charaï, lundi lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Chaque joueur doit être heureux pour le groupe, même s’il ne joue pas. On est tous des frères », a-t-il insisté.

Concernant l’adversaire des Lionceaux de l’Atlas lors des demi-finales, Issam Charaï a affirmé que la sélection du Mali était pressentie pour atteindre les demi-finales, ajoutant que c’est une équipe capable de changer de tactique, qui a beaucoup d’atouts et dispose de joueurs de qualité.

« Nous avons beaucoup de respect envers cette équipe, mais elle a aussi des points faibles », a relevé le technicien.

“De notre côté, nous avons des points forts et nous jouons à domicile. En plus, nous avons disputé tous les matches à Rabat et nous connaissons bien le terrain et c’est à nous d’imposer notre style de jeu”, a-t-il noté.

“Mais il ne faut pas oublier que nous aurons affaire à une équipe enthousiaste qui dispose d’une force offensive”, a-t-il toutefois averti.

“Le scénario idéal pour nous serait de marquer tôt et, bien sûr, ne pas encaisser de but. L’essentiel est de bien entamer le match”, a-t-il espéré.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe du Mali, Badra Alou Diallo a affirmé qu’il n’y a pas de pression sur son équipe. “Chaque équipe a ses propres qualités que l’autre n’a pas. On va jouer sur nos qualités”, a-t-il dit.

“La partie se jouera sur le plan mental. Il faut être très concentré pour éviter certaines erreurs que nous avons commises auparavant. En plus, les qualités individuelles peuvent faire la différence lors de cette rencontre”, a-t-il estimé

L’équipe du Maroc a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec neuf points, alors que le Mali a terminé à la deuxième place du groupe B avec 6 points. La seconde demi-finale mettra aux prises l’Egypte et la Guinée.

Les trois premiers du classement de l’édition 2023 de la CAN U23 décrocheront leurs tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le quatrième pourra aussi y participer, mais devra passer par un barrage intercontinental face à une nation asiatique.