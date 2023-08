Les récentes vagues de chaleur pouvant atteindre les 50 degrés ont brûlé certaines cultures de plants, altérant le marché agricole déjà touché par la hausse des prix.

« L’eau se fait rare, il n’y a pas de pluie. Le taux de remplissage des barrages est bas donc automatiquement les agriculteurs ne trouvent plus de quoi arroser les plantations, qu’il s’agisse des légumes, des fruits ou des arbres », confie un vendeur de fruits et légumes du marché de Derb Ghalef, à Casablanca.

« Ça a eu un impact d’autant plus fort que nous sommes en plein été avec des températures très élevées. On constate par conséquent une production plus faible. C’est pour cette raison que les prix des fruits et légumes ont augmenté », ajoute-t-il.

Un peu plus loin, un autre commerçant se plaint des mêmes déboires: « Avec ces vagues de chaleur, qui ne touchent pas seulement le Maroc mais le monde entier, la qualité de quelques produits est affectée, surtout les légumes comme le poivron dans toutes ses variétés ». Le commerçant nous présente alors divers poivrons desséchés, fripés.

Côté prix, il précise que c’est tout particulièrement ceux des fruits qui ont augmenté. « Des prix astronomiques », dit-t-il. Et d’ajouter: « Notre autre souci, c’est que lorsque le consommateur vient, il n’est jamais convaincu. Il veut quelque chose de bien à un bon prix ».

Pour rappel, la canicule actuelle fait des ravages dans la région du Souss Massa. La région a enregistré des niveaux de température exceptionnellement élevés pendant quatre jours. Pour l’association marocaine des producteurs et des exportateurs de fruits et légumes (Apefel), la situation est inquiétante.

«La majorité des jeunes plantations maraîchères et de fruits rouges a subi de lourds dégâts irréversibles atteignant les 100% de perte», déplore cette association auprès de nos confrères de L’Economiste.

Les plantations adultes de bananier, de fruits rouges et d’autres espèces arboricoles fruitières ainsi que celles des agrumes, des figuiers et de l’olivier ont aussi subi «d’importants dégâts».

Khalid Saidi, président de l’Apefel, souligne que “cette chaleur excessive est survenue à un moment très critique de l’année qui correspond à la mise en place des nouveaux programmes de plantation maraîchères et de fruits rouges”.

Il a alerté le ministère de l’Agriculture sur les conséquences de ces dégâts, notamment le risque de pénurie des légumes, particulièrement la tomate, sur le marché local. L’export est aussi menacé.