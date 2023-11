Les attaques perpétrées fin octobre 2023 par les séparatistes du Polisario contre des civils dans la ville d’Es-smara, ont été commises depuis le sol algérien, a affirmé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Le garde des sceaux marocain, qui intervenait jeudi 23 novembre à Genève lors d’une réunion marathonienne à la 111e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), s’est interrogé si « le comportement de notre voisin, l’Algérie, ne relève-t-il pas de la paix et de la sécurité internationales ? ».

« Les missiles qui ont été lancés depuis le territoire algérien contre le territoire marocain, ne s’agit-il pas là du terrorisme selon la loi ? Nous sommes passés du terrorisme d’individus au terrorisme d’Etat », a-t-il tonné. C’est la première fois que le gouvernement marocain accuse, ouvertement, l’Algérie d’être derrière cet acte lâche.

وهبي من جنيف يسمي الاشياء بمسمياتها ويعاتب الجزائر على تصرفاتها الطائشة. pic.twitter.com/oLfwZ036oa — Soufian Khalihana (@soufian_khalih1) November 23, 2023

Ouahbi, qui réagissait au mot du représentant de l’Algérie consacré en partie à la question de l’autodétermination, a souligné que « peut-être que la géographique était injuste quand elle nous a placé l’un à côté de l’autre. Et nous ne pouvons pas changer la géographie », regrette-t-il, amèrement.

« Et quand on parle de géographie, il faut retourner également à l’histoire et dire que nos sangs, les sangs qui se sont mélangés pour l’indépendance, ces familles communes, notre histoire commune. Tout cela ne suffit-il pas pour que l’on vive en paix et en sécurité ? », lui répond Ouahbi, ajoutant que l’autodétermination ne peut pas être imposée de l’extérieur parce qu’il s’agit d' »une volonté interne de tout le peuple marocain, et le peuple marocain a convenu de l’autonomie », a tranché le responsable marocain.