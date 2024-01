Le Royaume-Uni va déployer 20.000 militaires pour participer cette année à des manoeuvres de l’Otan sans précédent depuis la Guerre froide, a annoncé lundi le ministre de la Défense Grant Shapps, avertissant des menaces croissantes evers l’Alliance atlantique.

Le déploiement, qualifié par Grant Shapps du « plus important » depuis 40 ans pour l’armée britannique au sein de l’Otan, vise à répondre à la « menace » que représente le président russe Vladimir Poutine à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Des troupes de la Royal Air Force, de la Royal Navy et de l’armée de terre, seront envoyées dans toute l’Europe et au delà pour cet exercice baptisé « Steadfast Defender« , prévu au premier semestre avec des militaires des 30 autres pays membres ainsi que de la Suède, candidate.

Des avions de combat ou de surveillance ainsi que des navires et sous-marins participeront au contingent britannique.

« The foundations of the world order are being shaken to their core, » Grant Shapps says

The defence secretary outlines plans for the UK’s armed forces, adding « to guarantee our freedoms we must be prepared to deter »

Follow live https://t.co/RD2DBuMw5T pic.twitter.com/vnWparWfph

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 15, 2024