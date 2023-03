Vidéo. Le Maroc et les îles Canaries s’engagent à relancer la ligne maritime Tarfaya-Fuenteventura

Le président du gouvernement des îles Canaries a annoncé mercredi, à Rabat, le renforcement des liaisons aériennes entre le Maroc et les îles Canaries et « l’engagement » du Maroc de reprendre la ligne maritime entre Tarfaya et Fuerteventura, fermée depuis 2008.

Le projet de relancer la ligne maritime entre Tarfaya et Fuerteventura, fermée depuis 2008, est sur la bonne voie. En visite au Maroc depuis mercredi, le président du gouvernement des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, a annoncé que l’un des accords les plus importants conclus avec le gouvernement marocain a été l’amélioration de la connectivité entre les deux territoires.

Il a ainsi indiqué qu’il a été convenu avec le gouvernement Akhannouch que la société Binter exploitera trois nouvelles liaisons aérienne entre l’archipel et les villes marocaines de Tanger, Essaouira et Guelmim, lit-on dans un communiqué de la présidence des îles Canaries.

Ces trois nouvelles lignes seront opérationnelles à partir de juillet prochain, a-t-il indiqué lors d’un point de presse donné mercredi, à l’ambassade de l’Espagne à Rabat.

Hoy he mantenido reuniones fructíferas con representantes gubernamentales del Reino de Marruecos Encuentros donde se han acordado mejoras en la conectividad, con tres nuevas rutas de Binter (Tánger, Esauira y Guelguim) y con el compromiso de impulsar la línea marítima de Tarfaya pic.twitter.com/40HVaYDy11 — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) March 15, 2023

Selon EFE, le président du gouvernement des Îles Canaries a également assuré que la reprise de la ligne maritime entre Tarfaya et Fuerteventura a été « mise sur la table ».

Ángel Víctor Torres a souligné « l’engagement du royaume du Maroc et du gouvernement des îles Canaries à la réactiver ». Il a aussi a expliqué qu’il y a des entreprises canariennes intéressées d’ores et déjà par son exploitation, ce qui lui permettrait de démarrer « le plus tôt possible ».

« Il y a une volonté » de relancer cette ligne, a insisté le responsable gouvernemental espagnol. Le gouvernement canarien, a-t-il ajouté, est prêt à rechercher des lignes de subventions pour que cela devienne une réalité.

« Les autres années, c’était impensable car les relations étaient compliquées », a-t-il expliqué, après avoir souligné que sa visite au Maroc a lieu alors ces relations sont actuellement « bonnes ».

« Chaque fois que les relations sont bonnes entre les deux pays, cela a un impact positif sur les îles Canaries », a-t-il estimé.

La preuve selon lui, selon Torres, qu’au cours des premiers mois de cette année, le flux migratoire vers les îles Canaries a diminué de 60 % par rapport à la même période en 2022.

🇮🇨🇲🇦 Visita oficial a #Marruecos El presidente @avtorresp mantiene encuentros con el presidente de la Cámara de Representantes, Talbi Alami, y el ministro de Transporte y Logística, Mohamed Abdeljalil 📸 EFE / Jalal Morchidi pic.twitter.com/qq8CYFWzpN — Presidencia GobCan (@PresiCan) March 15, 2023

Le président du gouvernement des îles Canaries a entamé mercredi une visite de travail officielle de deux jours au Maroc. Il s’est notamment entretenu avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Ángel Víctor Torres a également rencontré le ministre des Transports et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

Selon son agenda, il se rendra ce jeudi à Casablanca pour participer au forum d’affaires Canaries-Maroc, organisé par la Confédération générale des entrepreneurs marocains (CGEM) et le Conseil économique maroco-espagnol (CEMAES), au siège de la CGEM.