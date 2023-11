“THE” festival de la musique urbaine par excellence, L’Boulevard, a fait son retour hier jeudi, au grand bonheur du jeune public marocain. Pour la soirée d’ouverture, plusieurs artistes ont enflammé la scène du R.U.C à Casablanca dont l’Algérien TIF ou le très attendu Shobee.

Ce jeudi, L’Boulevard signait son retour avec comme ouverture la fameuse soirée Rap/Hip Hop. Au programme, plusieurs jeunes artistes venus des 4 coins du Maroc pour participer au légendaire Tremplin, qui a vu défiler de nombre rappeurs, aujourd’hui confirmés dans le le “game”, mais pas que cela.

En effet, d’autres artistes ont enflammé à leurs tours les milliers de festivaliers venus égayer leur routine quotidienne. Parmi eux, le rappeur Shobee qui a d’ailleurs sorti son Album Howls en juin.

Au micro de H24info, l’ancien membre du groupe Shayfeen s’est dit très excité et impatient quelques minutes avant de monter sur scène. Shobee a également annoncé la création de son nouveau label “WAR” ainsi que la sortie imminente de l’album de Madd sous son égide.

Le rappeur qui a vécu une grande partie de sa vie dans la ville de Safi, a également évoqué la signature de deux autres artistes dans son label avec l’objectif de créer une nouvelle scène alternative au Royaume.

Concernant son absence, qui a duré plus de 3 ans, Shobee nous a confié qu’un nouveau chapitre s’ouvre devant lui. Et pour rassurer ses milliers de fans, il a indiqué qu’il ne compte plus disparaître des radars et des radios.

Le festival L’Boulevard se poursuit jusqu’au 19 novembre. Ce vendredi soir, les fans de Fusion seront bien servi avec notamment Saad Elbaraka, samedi il s’agira de la soirée Rock/Metal tandis que le dimanche des artistes de différents horizons à l’instar des très attendus Algériens du groupe Djmawi Africa.