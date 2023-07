Après la supportrice marocaine qui reçoit une bouteille en plein visage, c’est au tour d’un ramasseur de balles de subir la violence inouïe d’un joueur égyptien lors de la finale de la CAN U23 remportée par les lionceaux de l’Atlas.

Et de deux! Depuis deux jours, une nouvelle vidéo montrant l’attaquant égyptien, Abdelrahman Atef Yousef, asséner, un violent coup de pied à un ball-boy marocain en plein match contre l’équipe nationale, scandalise les Marocains sur les réseaux sociaux.

• لاعب مصري يعتدي على طفل مغربي من جامعي الكرات !! • أخلاقهم غريبة عجيبة !

• لم أتوقّع ان تصل أخلاقهم الى هكذا مستوى!#مصر#المغرب pic.twitter.com/Vn8F1r5YHV — ᒍᗩᗯᗩᗪ ⛥ (@JawadOfficial86) July 12, 2023

On y voit le joueur courir et sauter à toute allure sur le ramasseur de balles pour lui lancer une ruade dans l’abdomen. Victime d’un geste somme toute sadique, le jeune garçon n’a tout de même pas vacillé et a fait preuve d’un calme et d’une maîtrise de soi olympiens. Sa réaction à un comportement aussi brutal est applaudi par la quasi-totalité des internautes.

Sur Twitter, la page Soccer, spécialisée dans l’actualité du football marocain, s’est fait l’écho de la vidéo en dénonçant l’anti-jeu et le comportement de l’avant-centre égyptien.

🤬🤮 FRAPPER UN ENFANT ? Trop c’est trop ! On voulait éviter de mettre en lumière ces comportements pour ne pas agiter les foules et ne pas gâcher la fête, mais cette équipe égyptienne a clairement une mentalité ODIEUSE qu’il faut sévèrement PUNIR. Faîtes le travail, ils sont… pic.twitter.com/D5AeSli7W0 — SOCCER212 (@SCCR_212) July 12, 2023

« Trop c’est trop! On voulait éviter de mettre en lumière ces comportements pour ne pas agiter les foules et ne pas gâcher la fête, mais cette équipe égyptienne a clairement une mentalité odieuse qu’il faut sévèrement punir », a-t-on tweeté.

Durant la finale de CAN U23 opposant le Maroc à l’Égypte, un joueur égyptien a frappé un enfant ramasseur de balle marocain. 😨💥 (@MVN_EN) pic.twitter.com/W7nMRMjSxF — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 12, 2023

Rappelons qu’un autre footballeur égyptien avait, en marge de cette finale, suscité une grande vague d’indignations après avoir balancé une bouteille remplie en direction de plusieurs supportrices en maillot de l’équipe du Maroc.

Le projectile avait, en une fraction de seconde, atteint le visage une supportrice victime de cette violence gratuite, commise de surcroît au grand mépris des forces de l’ordre qui, quoique surpris par ce qu’ils venaient de voir, avaient tout tenté pour maîtriser le joueur.