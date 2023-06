La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a rendu visite aux Lionceaux de l’Atlas au complexe Mohammed VI de Rabat, où ils se préparent pour la Coupe d’Afrique des nations U-23, prévue au Maroc du 24 juin au 8 juillet 2023.

Présente au Maroc pour la tenue des Assemblées annuelles FMI-Banque mondiale, la DG du FMI, Kristalina Georgieva, en a profité pour visiter le complexe Mohammed VI où elle a rencontré le sélectionneur national, Walid Regragui, avant d’enfiler le maillot du Maroc. La responsable a ensuite échangé quelques passes avec les joueurs.

Morocco inspired the world at the FIFA World Cup⚽️ last year. What a treat to meet @WalidRegraguiof & his #AtlasLions in Rabat!@EnMaroc showed us that with unity, hard work & determination no challenge is too big. This is the spirit we want to see at #Marrakech2023 in October. pic.twitter.com/f3QZ44q7wR

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 18, 2023