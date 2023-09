Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a affirmé vendredi que la CGEM ne s’oppose pas à l’augmentation du SMIG.

Répondant aux questions de la presse en marge d’une conférence sur les recommandations formulées par la CGEM pour la Loi de Finances 2024, Alj a déclaré que « nous sommes bien sûr pour l’augmentation du SMIG quand le gouvernement décidera de le faire ».

« Nous sommes aussi conscients des problèmes que connaissent les entreprises à cause de la trésorerie qui est très serrée mais aussi de l’inflation », a-t-il ajouté.

Revenant sur les propositions de la CGEM pour la prochaine Loi de Finances, Alj a réaffirmé qu’elles sont « pragmatiques » et que pour les taux de TVA à 10% et 20%, « les discussions sont en cours ».

Pour ce qui est de la fiscalité locale qui présente « beaucoup de complexité », le patron de la CGEM a insisté sur la nécessité de « la simplifier et la rendre plus accessible et facile à opérer ».

Pour sa part, le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a tenu à rappeler que les deux points défendus cette année par la CGEM sont la réforme de la TVA « pour aller dans le sens des recommandations des assises de la fiscalité » et celui des taxes locales « où la CGEM et les opérateurs souhaitent une plus grande clarification »

Tazi recommande à cet effet d’aller « vers deux taxes locales plutôt que les 27 taxes que nous avons aujourd’hui ».

Pour ce qui est du dialogue social, il a souligné que « la CGEM a continué et continuera à respecter ses engagements ».

Le président de la CGEM, Chakib Alji, a présenté, vendredi après-midi, les principales propositions de la Confédération pour la Loi de Finances 2024. Selon lui, la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’accélération de la refonte des taxes locales figurent en tête des recommandations.

Réformer l’impôt sur le revenu sur trois ans, apporter des ajustements à certains dispositifs IS et autres propositions notamment douanières font également partie des mesures transverses préconisées par la CGEM.

Quant aux mesures dites ciblées, la Confédération appelle à encourager le développement des startups, la valorisation de déchets et la transition énergétique, en plus de la réhabilitation de notre patrimoine architectural et parc immobilier urbain.

L’accompagnement de la reprise et la croissance du secteur touristique relèvent également parmi les recommandations faites par la CGEM.