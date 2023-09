La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi, une série de recommandations pour la Loi de Finances 2024.

Le président de la CGEM, Chakib Alji, a présenté, vendredi après-midi, les principales propositions de la Confédération pour la Loi de Finances 2024. Selon lui, la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’accélération de la refonte des taxes locales figurent en tête des recommandations.

Réformer l’impôt sur le revenu sur trois ans, apporter des ajustements à certains dispositifs IS et autres propositions notamment douanières font également partie des mesures transverses préconisées par la CGEM.

Quant aux mesures dites ciblées, la Confédération appelle à encourager le développement des startups, la valorisation de déchets et la transition énergétique, en plus de la réhabilitation de notre patrimoine architectural et parc immobilier urbain.

L’accompagnement de la reprise et la croissance du secteur touristique relèvent également parmi les recommandations faites par la CGEM.

Selon le président Alj, « nous devons accélérer le renforcement de nos acquis pour une économie nationale plus forte et créatrice d’emplois et un entrepreneuriat plus compétitif« .

S’attardant sur la crise que vivent nombre d’entreprises marocaines, Alj a souligné que ces dernières « vivent beaucoup de difficultés mais ne baissent pas les bras ».

S’agissant des propositions formulées par la CGEM, le président a noté qu’elles « sont pragmatiques et réalistes et traduisent les préoccupations des entreprises ».

Evoquant sa rencontre plus tôt dans la journée avec Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, Alj a indiqué que deux sujets « importants » ont été débattus lors de cette entrevue, à savoir la mise à jour du code du travail et la loi sur la grève.