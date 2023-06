L’équipe de Nouvelle-Zélande de football a abandonné à la pause un match amical contre le Qatar lundi à Vienne, accusant un joueur qatari d’avoir lancé une insulte raciste à l’un de ses joueurs.

« Michael Boxall a été victime d’insulte raciste en première période de la part d’un joueur qatari », a tweeté la Fédération néo-zélandaise pour justifier le fait que ses joueurs ne soient pas revenus sur la pelouse après la mi-temps.

« L’arbitre n’a pas réagi, donc l’équipe a choisi de ne pas revenir jouer la deuxième période du match », ajoute le tweet.

Par la voix de son patron Andrew Pragnell, la fédération de football néo-zélandaise a apporté son soutien à « l’action de (ses) joueurs ».

« Nous ne souhaitons jamais qu’un match soit abandonné, mais certains problèmes sont plus grands que le football et il est important de prendre position (…) Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football », a-t-il lancé.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.

No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.

— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 19, 2023