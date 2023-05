Le Real Madrid a condamné vivement l’incident à caractère raciste envers Vinicius Jr qui a eu lieu dimanche à Mestalla lors de son match contre Vallence. Le club intente une action en justice.

Le Real Madrid « condamne les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinícius Junior. Ces faits constituent une atteinte directe au modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique », écrit ce lundi le club espagnol.

Dans un communiqué publié sur son site, le Le club madrilène considère ces attaques comme « un crime de haine » et annonce son intention de porter plainte « auprès du bureau du procureur général de l’État, en particulier auprès du bureau du procureur contre les crimes de haine et la discrimination, afin que les faits puissent faire l’objet d’une enquête et que les responsabilités soient clairement établies ».

Après son entraîneur Carlo Ancelotti, le président brésilien Lula et Kylian Mbappé notamment, Vinicius Junior a reçu une énième marque de soutien, ce lundi, au lendemain du match entre Valence et le Real Madrid (1-0), au cours duquel il a été la cible d’insultes à caractère raciste. Le président de la Fédération internationale (FIFA) en personne, Gianni Infantino, lui a exprimé sa «pleine solidarité».

« Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la FIFA soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation », a affirmé le dirigeant dans un communiqué, avant de rappeler les trois étapes mises en place lors des compétitions organisées par la FIFA en cas de situation similaire : « Premièrement, vous arrêtez le match. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques continuent, le match sera suspendu. Le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s’arrêtera et les trois points iront à l’adversaire.» Infantino souhaiterait que ces règles soient «appliquées dans tous les pays et dans toutes les ligues».

Dimanche, le match de Liga en question est allé à son terme. Après une interruption de quelques minutes en seconde période au moment des faits, Vinicius Junior a même été expulsé dans le temps additionnel pour un accrochage avec un adversaire.