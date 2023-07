« Arrêtez, ne cassez pas »: la grand-mère de Nahel M., tué mardi par un policier à Nanterre, près de Paris, a lancé dimanche un appel au calme après une cinquième nuit consécutive d’émeutes urbaines causée par la mort de son petit-fils de 17 ans.

« Les gens qui sont en train de casser je leur dis: arrêtez. Qu’ils ne cassent pas les vitrines, qu’ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, c’est des mamans qui prennent les bus, c’est des mamans qui marchent dehors! », a-t-elle exhorté, interrogée sur la chaîne BFMTV.

« On veut que ces jeunes-là restent tranquilles. Nahel, il est mort. Ma fille avait un seul enfant, elle est perdue, c’est fini, ma fille n’a plus de vie. Et moi, ils m’ont fait perdre ma fille et mon petit-fils », a-t-elle poursuivi.

Les scènes de pillage et destruction et violence se sont multipliées à travers le pays depuis plusieurs jours après la mort de Nahel M., un jeune de 17 ans tué mardi à bout portant par un policier lors d’un contrôle routier auquel il tentait d’échapper en redémarrant alors qu’il était au volant d’une puissante voiture dans la banlieue ouest de Paris.

« J’en veux aux deux policiers, parce qu’ils étaient deux, qui ont donné deux coups de crosse à la tête de mon petit-fils, et à celui qui a tiré directement dans le coeur, il pouvait lui tirer dans la jambe, dans le bras », a déclaré la grand-mère.

« Là, c’est la vie qu’ils lui ont enlevée », a-t-elle souligné, choquée par la cagnotte mise en ligne au profit du policier auteur du coup de feu mortel.

« J’ai mal au cœur. Il m’a pris mon petit-fils. Cet homme doit payer, comme tout le monde. Ceux qui sont en train de casser, qui tapent les policiers seront punis aussi. J’ai confiance en la justice. Je crois à la justice », a-t-elle ajouté.

Le policier de 38 ans auteur du coup de feu mortel a été inculpé pour homicide volontaire et écroué jeudi.

💬 « Arrêtez ! On ne veut pas qu’ils cassent » La grand-mère de Nahel lance un appel au calme sur @BFMTV après les violences pic.twitter.com/5bXNwGurxW — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2023