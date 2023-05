Interpelé sur «le renforcement de la diplomatie économique» à la Chambre des représentants, le ministre des Affaires étrangères a défendu, lundi, son bilan, soulignant qu’il s’agit de l’un des plus importants volets de la politique étrangère du royaume.

Le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) a interpellé Nasser Bourita sur les rôles économiques et commerciaux de son département, offrant a celui-ci l’occasion de dresser le bilan des actions des Affaires étrangères entreprises dans cette veine.

172 missions commerciales de et vers le Maroc ont été organisées par ce département en 2022, a assuré le ministre ajoutant qu’il a également contribué à l’organisation de 150 forums économiques et expositions sectorielles ou encore à la mise en place de 145 opérations de liaison commerciale au profit des investisseurs marocains et étrangers.

Durant l’exercice écoulé, les Affaires étrangères ont chapeauté la signature de 95 conventions à caractère économiques, portant le nombre de conventions économiques paraphées par le royaume à 1.400.

Celles-ci, précise le ministre, porte entre autres sur des domaines comme l’investissement et les échanges commerciaux, qui constituent autant d’outils mis à la disposition des opérateurs économiques marocains.

Toute en soulignant que la diplomatie économique est l’un des plus importants volets de la politique étrangère du royaume telle que tracée par le roi Mohammed VI, le ministre a expliqué que son département ne se contente pas des rôles diplomatiques « classiques », mais intervient en tant que médiateur entre des opérateurs marocains et étrangers.

Dans ce cadre, il a noté que son département est intervenu en vue de résoudre 51 différends commerciaux en 2022.

Le chef de la diplomatie marocaine a mis en exergue l’étendu du réseau diplomatique nationale, constitué de 105 ambassades et 57 consulats, qui contribue à la promotion du Label Maroc et des atouts et potentialités du Royaume.

« Les bouchées doubles »

À travers ce réseau, qui ne cesse de s’étendre avec en moyenne 4 à 5 nouveaux consulats créés par an, selon le ministre, veille également sur un autre volet à savoir le rapprochement des services consulaires aux Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Le ministre qui chapeaute outre les Affaires étrangères, les départements de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a mis en avant le travail d’optimisation des prestations mené par les différentes représentations diplomatiques du royaume notamment via la création des consulats mobiles pour davantage de proximité.

Dévoilant que son département œuvre à améliorer le »découpage consulaire » en quête d’une meilleure optimisation de ses ressources, a indiqué le ministre, en réponse à des questions orales sur « la qualité des services consulaires ».

Bourita a, en outre, souligné que l’amélioration de ces services passe également par la création d’un portail électronique, d’un « guide consulaire unifié » et d’un centre d’appel multilingue, évoquant, dans le même sens, la gestion des frais consulaires à distance et l’amélioration des services de prise de rendez-vous.

Ces services se multiplient lors de l’opération « Marhaba« , qui vise à accompagner l’accès de la communauté marocaine résidant à l’étranger au Royaume et son retour dans les pays d’accueil, a-t-il noté.

Interrogé, par ailleurs, sur les préparatifs pour l’opération « Marhaba« , le ministre a expliqué qu’ils ont débuté le 3 mai dernier, lors d’une réunion de la commission nationale de transit.

La coordination avec la partie espagnole a débuté le 17 mai avec la tenue de la commission mixte maroco-espagnole chargée de l’opération de transit, a précisé Bourita notant que les deux parties travaillent sur les axes liés notamment à la fluidité, la circulation, l’accompagnement, la communication et à la veille sanitaire.

Relevant que l’opération « Marhaba » est unique en son genre et nécessite de garantir certains dispositifs, le ministre a soutenu que les changements, tant au niveau international que ceux concernant la communauté marocaine à l’étranger, ont fait que l’organisation de cette opération se déroule toute l’année, rappelant que cela a été souligné dans le Discours Royal du 20 août dernier.

L’organisation de cette opération rencontre certaines difficultés qu’on tente de surmonter d’année en année, a-t-il dit, mettant en avant la solidité des liens unissant la communauté marocaine établie à l’étranger avec la mère patrie.

Il a aussi rappelé que l’année dernière a enregistré l’accès de 3 millions de MRE au territoire national, soit une hausse de 4% par rapport à 2019, qualifiant d’exceptionnelle l’opération « Marhaba » durant l’année dernière.