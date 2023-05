Le gouvernement prendra plusieurs mesures pour garantir le déroulement de l’opération Marhaba 2023 dans les meilleures conditions, a indiqué mardi devant la Chambre des représentants, le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

Son département planche actuellement sur l’élaboration de plan concernant la flotte et la programmation des voyages, le renforcement de l’offre et la diversification des points de transit, outre l’effort de veiller à ce que les bateaux respectent scrupuleusement le cahier des charges et les normes internationales en matière de sécurité et sûreté maritimes.

Abdeljalil a fait état, à ce propos, de la mobilisation de 33 bateaux de neuf compagnies différentes assurant l’ensemble des liaisons entre les ports marocains et ceux de l’Espagne, de France et d’Italie pour un total de 538 traversées maritimes hebdomadaires et une capacité estimée à 500.000 passagers et 136.000 véhicules par semaine.

Le ministère, dit-il, œuvre activement à garantir le succès de cette opération avec l’ambition d’améliorer les prestations publiques fournies aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger lors de leur retour au pays et ce, en coopération avec le Comité maritime national, le Comité maritime mixte maroco-espagnol, le Comité national de l’opération de transit ou encore le Comité mixte maroco-espagnol chargé de la préparation de l’opération de transit.

Pour accompagner les grands projets structurants réalisés par le Maroc lors des deux dernières décennies sous la conduite éclairée de le roi Mohammed VI, le ministère du transport et de la logistique planche, par ailleurs, sur des projets et des mesures d’envergure en faveur de la mise à niveau et la restructuration du secteur du transport maritime, entre autres, la libéralisation de l’activité de transport maritime des marchandises sauf entre les ports nationaux, la révision des textes juridiques régissant le transport maritime, l’organisation des activités maritimes à l’appui de cahiers de charges ou encore la ratification et l’activation de nombreuses conventions internationales en matière de sécurité et de sûreté maritimes, la prévention contre la pollution maritime ainsi que la formation et l’activité dans le domaine maritime.

Abdeljalil a également indiqué que le Maroc dispose d’un Centre de surveillance du trafic maritime à Tanger abritant un système dédié à la surveillance non-stop du trafic maritime dans la zone du détroit de Gibraltar traversé annuellement par plus de 120.000 navires, et ce, en coordination avec le Centre de Tarifa en Espagne.