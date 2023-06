Le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour a inauguré vendredi deux projets qui visent la réhabilitation de la zone industrielle de Sidi Bernoussai, à Casablanca. Il s’agit d’un centre de formation « multiservices » et d’une unité de valorisation des déchets plastiques.

La zone industrielle de Sidi Bernoussi, à Casablanca, compte désormais deux nouveaux projets qui vont servir à sa réhabilitation. Le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour a, en effet, inauguré vendredi sur place un centre multiservice, baptisé Izdihar ainsi qu’une unité de recyclage des déchets plastiques.

Ces deux centres vont permettre, selon le ministre, « d’améliorer les services et la productivité » de ce quartier industriel « historique » de la ville de Casablanca.

Les deux projets ont nécessité un investissement de 36,5 millions de dirhams, financé par le soutien du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), mis en place par l’Agence MCA-Morocco en partenariat avec le ministère. Ils s’inscrivent aussi dans le cadre du programme de coopération Compact II, financé par Millennium Challenge Corporation (MCC).

« Je suis très très fière d’être à Sidi Bernoussi pour inaugurer avec le ministre de l’Industrie deux projets très importants et très stratégiques qui vont générer un impact économique dans cette zone industrielle », a déclaré Carrie Monahan, directrice résidente de MCC au Maroc.

« On a investi dans les deux projets avec Fonzid, c’est le fonds des zones industrielles durables. Ensemble, avec le ministère, on a investi dans neuf projets à travers le royaume et on estime qu’ils vont créer 54.000 emplois au Maroc. Donc, ça va vraiment générer un impact économique, mais aussi un impact environnemental », a-t-elle ajouté.

Le centre Izdihar s’étale sur une superficie de 1.025 m², avec une surface totale plancher construite de 2.758 m², a précisé le ministère. Il propose, entre autres, un centre de formation pour l’alphabétisation et la professionnalisation des femmes, une salle de médecine de travail, un restaurant et un guichet automatique bancaire. Le centre a été doté aussi de deux mini-voitures électriques pour « les besoins d’animation de la zone ».

Le second projet compte lui une unité de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Elle est composée d’équipements de broyage et tamisage, d’outils industriels de nettoyage, séchage et granulation, ainsi que pour l’extrusion des films plastiques et la fabrication de sacs. Une mini-station de traitement des eaux usées y a également vu le jour.

Deux accords de partenariat ont, par ailleurs, été signés entre le GIE Moroccan Recyling Platforms, l’association IZzdihar et la fondation MAScIR, dans l’objectif de « favoriser le développement durable de la zone industrielle de Sidi Bernoussi »