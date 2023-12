Le traitement réservé par les autorités locales de Casablanca à l’échoppe et aux livres d’un ancien bouquiniste du célèbre marché Labhira choque plus d’un. Marchands de livres sur place et internautes sont scandalisés par la tragique fin qu’a subi ce lieu culturel de l’ancienne médina.

C’est donc au moyen d’un bulldozer (chargeur sur pneus) de la commune que les forces de l’ordre ont procédé à la démolition de cette boutique du livre qui faisait, pas plus tard que la semaine dernière, la joie des riverains. Nombreux étaient ceux qui y affluaient pour se procurer des manuels scolaires à moitié prix ou pour dénicher de vieux et précieux ouvrages introuvables en librairie.

À l’origine de la polémique, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, et notamment X (ex-Twitter) où l’on peut voir un trax en train de charger des monceaux de livres tout azimuts, avant de les verser comme des détritus dans la benne d’un camion stationné à proximité.

Et c’est devant les yeux écarquillés du propriétaire et des passants que l’engin missionné pour la « libération de l’espace public », a poursuivi son œuvre de démolissage dudit commerce. Certains camarades du bouquiniste se sont mis, en même temps, à ramasser les quelques livres qui jonchaient le sol dans l’espoir de les revendre ultérieurement.

RIP B7IRA

Casablanca

Once upon a time, I called a guy there for a special philosophy books… he used to find them for me! pic.twitter.com/XMyITmfeUc

