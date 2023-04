Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la culture a indiqué qu’il poursuivait ses efforts soutenus pour renforcer les services technologiques et numériques dans les bibliothèques publiques en s’abonnant à une nouvelle bibliothèque numérique qui permet de télécharger et de lire 328.480 livres électroniques dans divers domaines de la connaissance.

Dans un communiqué diffusé à l’occasion de la Journée mondiale du livre (23 avril) et de la Journée nationale de la lecture (10 mai), le ministère précise que cette étape constitue une opportunité pour proposer des contenus numériques sans cesse renouvelés et en phase avec les besoins des lecteurs, tout en promouvant la lecture et en démocratisant l’accès aux livres.

Le ministère vise, à travers ce nouveau service, à étoffer le catalogue des bibliothèques publiques, à étendre l’accès de la bibliothèque numérique au plus grand nombre possible de bibliothèques et à fournir environ 9.979 comptes au profit de leurs adhérents pour accéder à la plateforme, télécharger des livres gratuitement et obtenir des informations de manière instantanée et avec un minimum d’effort.

Selon le ministère, cette nouvelle plateforme se distingue par son contenu numérique arabe riche, puisqu’elle comprend plus de 20.600 titres en langue arabe, soulignant qu’il s’agit d’une expérience numérique originale qui reflète les efforts déployés par les maisons d’édition marocaines et arabes pour suivre le rythme de l’évolution technologique, tout en permettant d’ouvrir de nouveaux horizons au livre culturel marocain en particulier, en diffusant les textes de création et de réflexion des auteurs marocains sur une large zone géographique.

La bibliothèque numérique constitue également un « programme culturel riche et prometteur », qui comprend 141.500 livres électroniques en français, 58.400 en anglais et 8.000 titres dans d’autres langues étrangères. C’est également l’occasion de consulter un stock diversifié de productions littéraires marocaines et internationales qui dépasse les 100.000 titres, auxquels s’ajoutent environ 60.000 livres pour enfants et jeunes adultes à même de satisfaire leur curiosité culturelle et stimuler leur imagination.

Pour consulter le répertoire de cette bibliothèque numérique et bénéficier de ses services, il suffit de contacter les bibliothèques publiques des différentes régions du Royaume pour obtenir un compte spécial permettant l’accès à la plateforme, conclut la même source.