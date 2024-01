A cause d’un problème technique, la diffusion du match Sénégal-Gambie a été interrompue à la 25 minute de la rencontre, lundi à Yamoussoukro pour la Coupe d’Afrique.

Le Directeur des antennes, des programmes et de la rédaction francophone de beIN Sports, Florent Houzot, s’est excusé auprès des spectateurs sur son compte X (ex-Twitter).

« Désolé problème technique indépendant de notre volonté qui perturbe la diffusion sur nos antennes nos équipes sont dessus pour rétablir au plus vite une liaison et transmission de qualité », a-t-il écrit sur X.

beIN Sports a proposé aux spectateurs de suivre un tweet live de son reporter sur place, réitérant ses excuses pour la gêne occasionné par cet incident.

Après près de 40 minutes la diffusion a repris avant la deuxième mi-temps.

Cet incident a été précédé par un autre concernant les hymnes de Sénégal-Gambie qui ont été interrompus et terminés a capella.

En effet, à cause d’un problème de sono, les hymnes du Sénégal et de la Gambie ont été interrompus vers la fin de leur exécution, mais les supporters les ont terminés a capella dans les tribunes.

Un puissant crachotement a coupé net « Le lion rouge », l’hymne du Sénégal, dont les paroles ont été écrites par l’ancien président Léopold-Sedar Senghor, de l’Académie française. Mais la colonie sénégalaise au stade Konan-Banny a chanté les derniers couplets.

Quelques minutes plus tard la même mésaventure a empêché également « For the Gambia our homeland » d’aller jusqu’au bout, mais là également les supporters des « Scorpions » ont entonné à pleines voix la fin de la chanson.