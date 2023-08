Le milieu offensif portugais Bernardo Silva a prolongé son contrat d’une saison jusqu’à l’été 2026 avec Manchester City, a annoncé mercredi le club champion d’Angleterre et d’Europe en titre.

Le joueur de 29 ans, courtisé par de nombreuses écuries européennes, est devenu une pièce-maîtresse de l’équipe dirigée par Pep Guardiola depuis son arrivée en 2017 en provenance de Monaco. En six saisons, il a disputé 308 matches et gagné 14 trophées.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙌 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

La saison dernière, l’international portugais a disputé en tout 55 rencontres avec les Citizens, remportant la Premier League pour la cinquième fois, une deuxième Coupe d’Angleterre et la Ligue des champions, la première dans l’histoire du club.

« It’s been a dream » 💬 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

« Gagner le triplé la saison dernière était vraiment quelque chose de spécial et c’est excitant de faire partie d’une équipe qui a un tel appétit et une telle passion », a commenté le N.20, cité dans un communiqué du club. « J’adore l’entraîneur, mes coéquipiers et les supporters, j’espère qu’on pourra partager encore plus de beaux souvenirs dans les prochaines années. »

L’attaquant polyvalent, capable de jouer meneur ou ailier, était présent pour la reprise du championnat, mais il a depuis manqué la Supercoupe d’Europe (victoire contre Séville aux tirs au but) et la victoire 1-0 contre Newcastle à cause d’une blessure. Il pourrait revenir dans le groupe qui affronte dimanche (15h00) Sheffield, selon Guardiola.