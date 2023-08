Arsenal a remporté dimanche à Wembley le Community Shield en battant Manchester City 4 tirs au but à 1, le score étant de 1-1 entre les deux équipes à la fin du temps réglementaire.

Dans ce traditionnel match de gala qui a opposé le champion sortant Manchester City à son dauphin Arsenal, Cole Palmer a ouvert la marque pour les Gunners d’un tir enroulé du gauche dans l’entrée de la surface de réparation à la 77e minute.

Cole Palmer’s beautiful goal that gives victory and the title to Manchester City against Arsenalpic.twitter.com/N9gxO7Kc1G

— VAR Tático (@vartatico) August 6, 2023