La séance plénière mensuelle des questions de politique générale, tenue lundi à la Chambre des représentants, a été marquée par un passe d’armes entre Aziz Akhannouch et Mohamed Ouzzine.

« Monsieur le secrétaire général et député… J’ai vu qu’il est passé de la poésie à l’agitation. Mais c’est une responsabilité », a lancé le chef du gouvernement lundi, en s’adressant à Mohamed Ouzzine, secrétaire général du mouvement populaire (MP).

« Monsieur Ouzzine, savez-vous que vous êtes venu après monsieur Laenser et que vous avez un grand parti », a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter: « C’est une grande responsabilité, et si vous tenez ces propos pour agiter les citoyens, je vous dis Baz, Baz, Baz (expression marocaine pour exprimer la consternation, ndlr). J’ai une responsabilité dans le parti (Rassemblement national des indépendant, RNI, dont il est le président) et je sais de quoi je parle ».

Répondant aux critiques qui lui ont été adressées sur le Plan Maroc Vert, Aziz Akhannouch a estimé qu’il n’y avait « aucun intérêt à tenir une débat institutionnel s’il se transforme en dépréciation de ce qui a été réalisé (…) afin d’atteindre des objectifs étroits ».

« Lorsque nous voulons évaluer les réalisations, nous devons évaluer aussi la situation dans laquelle nous étions, la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant et où nous allons », a-t-il ajouté.

Lire aussi: Akhannouch: le PMV a doublé le PIB agricole à plus de 127 MMDH en 2021

Un peu plus tôt lors de cette séance parlementaire, le secrétaire général du MP et ancien ministre des Sports avait vivement critiqué le Plan Maroc Vert mené par le ministère de l’Agriculture lorsqu’il était dirigé par Aziz Akhannouch.

« Le Plan Maroc Vert n’a pas réussi à assurer la souveraineté alimentaire », a-t-il martelé, tout en appelant à la constitution d’une commission d’enquête sur les retombées de cette stratégie pour éviter de répéter ses répercussions négatives sur la stratégie de génération verte qui couvre la période de 2020 à 2030.

Il a aussi estimé que « les Marocains sont convaincus que la distribution des richesses dans le pays n’est pas équitable et que « le gouvernement ne crée pas de richesse mais ne fait que redistribuer ce qu’il en reste sur les plus chanceux et les proches ».